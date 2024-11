CEB IPes investirá R$ 300 milhões em iluminação pública

A CEB Iluminação Pública e Serviços (CEB IPes) assinou, nesta sexta-feira (29/11), contratos com duas empresas vencedoras de uma licitação para modernizar a iluminação pública do Distrito Federal. A DAN Engenharia será responsável pelo Lote Norte, enquanto a RH Engenharia assumirá o Lote Sul. Ambas as companhias foram vencedoras de um processo licitatório em que participaram outras 14. O projeto envolve um investimento total de R$ 300 milhões.

Na primeira fase da ação, a CEB IPes adquiriu 120 mil luminárias de LED — a maior compra do tipo já realizada no Brasil — com um aporte de R$ 62 milhões. Essa etapa faz parte de um cronograma que prevê a substituição de 173 mil luminárias em todas as regiões administrativas até dezembro de 2025.

A fase inicial do projeto priorizará áreas com maior fluxo de pessoas e veículos, com base em um mapeamento que identifica regiões com deficiência na iluminação pública. Ceilândia, Taguatinga, Planaltina, Brazlândia, Sobradinho e o Plano Piloto estão entre as áreas que receberão atenção imediata. A estratégia visa garantir maior eficácia e otimização no uso dos recursos.

“O objetivo é entregar um Distrito Federal mais iluminado, mais seguro e mais eficiente. Este projeto é um marco para o DF, pois além de modernizar a iluminação pública, otimiza os recursos públicos e contribui para a sustentabilidade”, destacou Edison Garcia, presidente da CEB IPes.