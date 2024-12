Acidente com micro-ônibus deixa 14 feridos na BR-070

Quatorze pessoas ficaram feridas após um micro-ônibus, que transportava 28 passageiros, tombar na BR-070, na tarde deste domingo (1°/12). Segundo testemunhas ouvidas pelo Correio, o veículo seguia de Brazlândia em direção ao Gama e levava um grupo de fiéis a um batismo na Igreja Batista Sobrenatural, quando bateu em outro carro, perdeu o controle e virou.

Entre as vítimas, estava uma adolescente de 16 anos que sofreu traumatismo craniano e teve de ser levada ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). Outras duas mulheres, com idades entre 20 e 48 anos, ficaram em estado grave, com ferimentos nos braços e escoriações nas pernas. Elas foram encaminhadas a unidades de saúde em Ceilândia e Taguatinga.

O motorista do micro-ônibus, Marco Aurélio de França e Ferreira do Nascimento, 37, não se feriu. Ele relatou que tudo aconteceu muito rápido, sem tempo de uma reação mais precisa. "Eu estava andando pela faixa do meio, quando esse carro saiu de um retorno e entrou com tudo na minha frente. Para não bater na traseira dele, tentei desviar, mas ainda acabei pegando na lateral (do carro). Perdi o controle e o micro-ônibus tombou", detalhou. Ele ressaltou que, no momento do acidente, todos os passageiros estavam devidamente acomodados e usando cinto de segurança.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois condutores envolvidos no acidente realizaram teste do bafômetro, que constatou que nenhum deles estava embriagado. Ambos possuem habilitação, sendo o motorista do micro-ônibus qualificado para dirigir o veículo. Um jovem de 20 anos teve um ferimento profundo no braço direito e precisou ser levado ao Hospital de Base (HBDF).

Regulamentação

O micro-ônibus envolvido no tombamento na BR-070 era um veículo escolar, mas não estava a serviço de nenhuma instituição de ensino no momento da batida. Apesar da aparência e das características, ele era utilizado de forma particular para transportar um grupo de adultos que participaria de um evento religioso.

De acordo com as normas de trânsito brasileiras, fora do horário ou da função escolar, o uso desses veículos para outros fins não é regulamentado de forma clara. Entretanto, conforme a PRF, o ônibus poderia fazer esse tipo de viagem, já que se tratava de um transporte particular, sem remuneração. O Correio questionou o Departamento de Trânsito (Detran-DF) sobre as regras acerca deste tipo de situação, porém não obteve resposta até o fechamento desta reportagem.