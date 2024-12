Ibaneis: "Governo federal não conhece a realidade da capital brasileira"

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), reiterou, na manhã desta terça-feira (3/12), a importância do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF). Ibaneis subiu o tom e criticou a postura do governo federal. “Não sei se é por má-fé ou por ignorância, mas não compreendem a diferença entre fundos de desenvolvimento regional, como os do Nordeste e da Amazônia, e um fundo de custeio como o FCDF. Misturar esses conceitos é uma tentativa de confundir a população”, disse.

Ibaneis ressaltou que o trabalho agora está sendo feito com os parlamentares federais, a fim de impedir um possível corte no repasse. “A gente vem trabalhando com lideranças do Congresso Nacional, já que não há interlocução com o governo federal, que, infelizmente, não entende a realidade da capital brasileira. Temos conversado com presidentes de partidos, e a resposta tem sido positiva. Ontem, dialoguei com o líder do meu partido, Baleia Rossi, com Marcos Pereira (Republicanos), Valdemar Costa Neto (PL), Antônio Rueda (União Brasil) e outros, que manifestaram apoio à manutenção do FCDF”, afirmou.

Nesta segunda-feira (2), o Partido Social Democrático (PSD) fechou questão: se oporá a qualquer alteração do FCDF que traga prejuízos. O governador Ibaneis Rocha agradeceu e disse esperar o mesmo de outras legendas.

Semana passada, a equipe econômica do governo Lula encaminhou ao Congresso proposta para reformar a base de cálculo do ajuste anual desse repasse. A iniciativa despertou preocupações no Palácio do Buriti com possíveis perdas no DF nos três campos estratégicos para seus moradores. Especialistas e secretários ouvidos pelo Correio alertaram sobre a gravidade das consequências caso ocorra a transformação cogitadas pelo Palácio do Planalto.

Lideranças políticas se movimentam para defender a manutenção das regras do Fundo Constitucional. O presidente do PSD-DF, Paulo Octávio, afirmou que garantiu apoio da legenda no Congresso Nacional. "Conversei com o governador Ibaneis Rocha e com o nosso presidente, (Gilberto) Kassab. O PSD vai estar ao lado de Brasília, mais uma vez", ressaltou.