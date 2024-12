Licenciamento: prazo para veículos com placas final 9 é 31 de dezembro

Motoristas do Distrito Federal com veículos de placas finais 9 e 0 têm até o fim do ano para regularizar o licenciamento, de acordo com o calendário divulgado pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF).

A partir de 1º de janeiro de 2025, quem circular com veículo sem o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV-e) 2024 estará sujeito a multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH e recolhimento do veículo, por se tratar de infração gravíssima. Em 2023, foram registradas mais de 63 mil infrações desse tipo no DF.

O CRLV-e digital é obrigatório desde outubro para placas 1 e 2, e novembro para 3, 4 e 5. Segundo o Detran-DF, mais de 1,1 milhão de veículos já estão regularizados, o equivalente a 56,6% da frota.

Para obter o CRLV-e, o proprietário deve quitar o IPVA, a taxa de licenciamento e multas, se houver. O documento pode ser emitido pelo portal de serviços do Detran-DF, pelo aplicativo Detran-DF Digital ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito.