Sindjus promove corrida de fim de ano no Estádio Mané Garrincha

Em 14 de dezembro, o Portão G do Estádio Mané Garrincha será palco da largada para a Run Celebration. O evento é aberto para população, mediante a pagamento, e para servidores do Poder Judiciário da União (PJU) e do Ministério Público da União (MPU) que doarem alimentos. A prova contará com percursos de 3 km (caminhada ou corrida), 5 km e 10 km (somente corrida), e o encerramento será marcado pela premiação, show da banda Eduardo e Mônica e a venda de bebidas e petiscos.

Responsáveis pela organização da corrida, os filiados do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do MPU no DF (Sindjus) terão 1.500 vagas disponíveis mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Cada filiado poderá comprar o convite para um acompanhante, conforme a disponibilidade dos lotes de inscrição.

As outras 1.500 vagas para o público custarão:

1º lote: R$ 109,00 (disponível de 02 a 06/12);

2º lote: R$ 129,00 (disponível de 07 a 08/12);

3º lote: R$ 149,00 (disponível de 09 a 10/12);

Haverá premiação geral (troféus) para os três primeiros colocados masculino e feminino nas distâncias de 5 km e 10 km.

Cada inscrito receberá um kit atleta contendo camiseta, caneca, chip de cronometragem e medalha. O tamanho da camiseta será informado no formulário de inscrição. Não serão entregues Kits no dia da corrida. A retirada será nos dias 12 e 13 de dezembro, das 10h às 20h, na Loja Decathlon EPIA Sul (ST SGCV 1 Zona Industrial, EPIA, 14 - Guará, Brasília – DF).





Programação

15h40 - Abertura da Arena da Corrida

17h - Largada 3,5 km e 10 km

17h40 – Abertura com DJ

18h30 - Final da corrida

19h - Premiação

19h30 – Show Eduardo e Mônica

22h – Encerramento







Serviço:

Sindjus Run Celebration 2024

Data: 14 de dezembro de 2024, às 17h

Ponto de encontro: Portão G da Arena BRB – Estádio Nacional de Brasília

Inscrições: https://centraldacorrida.com.br/evento/sindijuscelebrationrun