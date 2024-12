Investigação

Após nove meses, ossada de mulher achada em fazenda do DF é identificada Cristiane Berto, de 43 anos, desapareceu em 19 de fevereiro ao levar a sobrinha na escola. O corpo dela foi encontrado em maio, em uma fazenda particular, na Ponte Alta Norte do Gama, mas o resultado da identificação só saiu nesta quinta-feira (5/12)