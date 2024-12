Dia D: iniciativa nacional contra a dengue conta com evento em Ceilândia

Neste sábado (14/12) o Ministro da Saúde, por meio de ações nacionais, mobiliza o governo federal, os estaduais e municipais, junto com a população para fortalecer as ações de combate à dengue.



No Distrito Federal, a ação será lançada em um evento aberto ao público nas proximidades da administração regional de Ceilândia, junto ao evento Saúde Mais Perto do Cidadão – Minha Saúde, que oferece diversos serviços de saúde à comunidade.

Em um estande da Secretaria de Saúde (SES-DF) será distribuído material educativo, exposição do ciclo de vida do mosquito e orientações práticas de combate. Também serão prestadas informações de conscientização à população sobre as arboviroses e os riscos à saúde pública e como comunidade pode tomar ações práticas de combate ao mosquito.

Também serão realizados mutirões de limpeza, em locais de risco, como praças e terrenos baldios, além de visitas domiciliares para orientar as famílias e eliminar possíveis criadouros.

“Essa é uma ação para toda a família participar. O envolvimento da comunidade é essencial, especialmente com a intensificação das chuvas, que aumentam o risco de proliferação do mosquito transmissor da dengue. Vamos reservar 10 minutos por dia para verificar possíveis focos em nossas casas”, alertou Lucilene Florêncio, secretária de Saúde do DF.

Além disso, serão oferecidos serviços de saúde básicos, como vacinação de rotina (exceto BCG e vacinação contra a dengue), testagem para infecções sexualmente transmissíveis (HIV, sífilis e hepatites virais) e acompanhamento dos beneficiários do programa Bolsa Família.

Iniciativa nacional

A data foi definida pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, em reunião com os chefes do Executivo durante a última edição do Fórum Nacional de Governadores, em 28 de novembro. O objetivo é conscientizar a população sobre as arboviroses e seus riscos à saúde, além de mobilizar a comunidade para adotar medidas de combate ao mosquito.

Ao longo do dia, agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, uniformizados e identificados, visitarão casas por todo o país, orientando as famílias e ajudando a eliminar focos do mosquito. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, reforça que receber bem os agentes do Sistema Único de Saúde (SUS) é parte fundamental para uma prevenção mais eficiente e completa.

Além disso, ações educativas, mutirões de limpeza e outras atividades de conscientização serão realizadas nas comunidades. O objetivo é chamar atenção da população para o combate que começa em casa, em pequenas ações. “Com apenas 10 minutos por semana, é possível salvar vidas. Precisamos eliminar focos dentro de casa e descartar corretamente recipientes que acumulam água. Este é um esforço conjunto e contamos com a participação de todos”, afirma

A iniciativa busca conter o mosquito Aedes aegypti, principal transmissor da dengue, zika e chikungunya e faz parte do projeto da Saúde, que ampliou recursos para o controle da doença em 50%, totalizando R$ 1,5 bilhão.