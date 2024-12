Projeto do laboratório de certificação de vinhos do DF é lançado

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a Associação Nacional de Produtores de Vinhos de Inverno (ANPROVIN) assinaram o projeto para a construção do Laboratório de Certificação de Vinhos do Distrito Federal, que será no PAD-DF, na região do Paranoá. O convênio foi formalizado, nesta segunda-feira (16/12), na sede da ABDI, pelas instituições que contarão com um investimento de R$ 3,4 milhões para executar o projeto. O prazo para a edificação é de seis meses e mais um ano para estar em pleno funcionamento.

A construção do laboratório visa garantir a qualidade produtiva de vinhos e o estímular a inovação do setor vitivinícola. Ricardo Cappelli, presidente da ABDI, destacou o impacto da unidade para o Distrito Federal. “Esse acordo é muito importante porque vamos estruturar um laboratório de referência para a indústria. É um mercado jovem no Brasil, mas que apresenta produtos de muita qualidade . Esse projeto certificará a qualidade e os sabores desse vinho produzido no DF”, disse.

Os laboratórios existentes para os testes de qualidade estão presentes na Região no Sul do país, o que, segundo produtores, torna a logística mais difícil e eleva os custos das análises. Para Capelli, a iniciativa atenderá às demandas do DF e potencializará o setor. “A capital está fazendo um belíssimo trabalho na indústria do vinho. Temos a vinícola Brasília e agora, com esse laboratório, tenho certeza de que a indústria vai se desenvolver ainda mais”, afirmou.

Na ocasião, Cláudio Góes, presidente da APROVIN, ressaltou a importância do lançamento para vitivinicultura local. “É uma honra participar desse ato histórico. A história do vinho do Brasil é antiga, mas a gente ainda não desabrochou. O Brasil é como um jovem que sonha e que busca esse crescimento. Mas o que eu estou vendo nos últimos cinco, 10 anos, é uma coisa grandiosa e estamos muito empolgados”, declarou.

O presidente da ANPROVIN enalteceu a qualidade do vinho do DF, mas enfatizou a necessidade de potencializar o setor. “Eu digo sempre: somos muito competentes hoje, mas falta agora sermos competitivos. Esse fator que estamos buscando e esse laboratório é mais um passo, mais um incentivo, mais trabalho para nós, e gostamos disso”, declarou Góes.

Ronaldo Triacca, diretor de Relações Institucionais da APROVIN, celebrou o projeto e reforçou que a qualidade dos vinhos locais irá crescer. “Esse laboratório é um marco para essa nova atividade. Traz um nível tecnológico tão grande e avançado que, inclusive, vinícolas do sul do Brasil poderão trazer amostras para serem analisadas conosco”, destacou.

Empregos

O diretor afirmou que o laboratório, além de analisar e certificar a qualidade dos vinhos, também será um gerador de renda. “Nós geramos diversos empregos diretos e indiretos. Tem a vinícola Brasília, que é um projeto maior, mas tem outras pequenas vinícolas, tem o enoturismo, sem o qual a produção de vinhos não vive, não é sustentável. Com o enoturismo, conseguimos agregar e gerar mais oportunidades e essa iniciativa vai se somar a isso”, contou.

Segundo Triacca, inicialmente, o laboratório vai contratar, no mínimo, 10 colaboradores, tanto a nível técnico como profissionais ligados à química. "Serão funcionários com know-how no ramo de análises químicas. Mas com certeza esse número irá crescer ao longo do tempo, conforme o laboratório for se expandindo”, detalhou.

Médico-veterinário, Herbert Correia é produtor rural há 23 anos. Ele contou que trabalha com a produção de cordeiro e queijos de ovelha, mas em 2017 decidiu com os sócios investir na vitivinicultura. “Também abrimos a porta da nossa propriedade para receber turistas e mostrar esse trabalho que fazemos no campo, desde a produção de um alimento e até chegar à mesa”, explicou.

O produtor conta que o laboratório chega em boa hora e que vai contribuir para a produção. “Desde o começo da vitivinicultura na nossa região, sempre tentamos trabalhar com excelência nos produtos que fazemos. Esse local vai nos ajudar a manter e aumentar a qualidade dos produtos, com um padrão internacional de qualidade e sempre trazendo o melhor para o nosso consumidor”, enfatizou.