Médico é preso por dirigir bêbado e atender pacientes embriagado; veja vídeo

Um médico de 46 anos, membro da rede pública de saúde, foi preso na manhã de sábado (14/12) após colidir com um veículo estacionado no Hospital Regional de Samambaia (HRSam) e fugir do local. O profissional está com a carteira de habilitação suspensa e trabalhava bêbado dentro do hospital.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o caso foi denunciado durante a madrugada por uma pessoa que acionou a polícia após ter seu carro atingido no estacionamento do hospital. Com base na placa do veículo suspeito, os policiais iniciaram buscas na região e localizaram o automóvel estacionado na QN 122, em frente a uma distribuidora de bebidas.

Conforme o boletim de ocorrência obtido pela reportagem, o médico foi encontrado dentro do carro, que estava com dois pneus furtados e a porta aberta. Ele apresentava sinais de embriaguez, como odor etílico intenso, olhos avermelhados, dificuldade para caminhar e discurso desconexo. Os policiais relataram que o homem também demonstrava instabilidade para se manter em pé.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o profissional, possivelmente em horário de plantão no HRSam, com dificuldades para falar durante o atendimento a uma paciente. O Correio entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), que afirmou estar ciente do caso (veja nota abaixo), agora investigado pela Controladoria Setorial da Saúde. Veja o vídeo.

O médico se recusou a realizar o teste do bafômetro no local da abordagem e foi conduzido à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte). Durante os exames no Instituto Médico Legal (IML), após quatro horas da prisão em flagrante, ele respondeu às perguntas, mas ainda apresentava “hálito etílico em grau leve”.

Após o pagamento de uma fiança no valor de R$ 5 mil, o profissional foi liberado pela polícia. O Correio não conseguiu localizar a defesa do médico. O espaço permanece aberto.

Nota

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informa que está ciente da situação envolvendo o médico acusado de estar alcoolizado durante o exercício de suas funções. A secretaria repudia qualquer atitude que comprometa a qualidade e a segurança do atendimento à população.



A pasta está colaborando integralmente com as investigações, oferecendo todo o suporte necessário às autoridades competentes para apuração dos fatos.



As devidas medidas serão tomadas conforme o andamento das investigações, e todas as providências legais serão seguidas para garantir a devida responsabilização. O caso já está sendo investigado pela Controladoria Setorial da Saúde.



A SES-DF reafirma seu compromisso com a transparência e com a manutenção da qualidade dos serviços prestados à população e não compactua com esse tipo de conduta.