Motorista mata motociclista e foge do local do acidente na BR-060

Um homem de 56 anos morreu após ser atingido por um carro que colidiu na traseira da moto que conduzia. O acidente ocorreu na noite desta quarta-feira, (18/12), no km 101 da BR-060, perímetro urbano de Anápolis.

A vítima não possuía habilitação e a motocicleta estava sem documentação. O homem morreu no local do acidente.

O motorista do carro fugiu do local do acidente, mas a placa do veículo ficou presa às ferragens no local, o que possibilitou sua identificação pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal PRF.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Crimes de Trânsito em Anápolis