Zona Verde: GDF vai privatizar os estacionamentos públicos do DF

Os estacionamentos das quadras comerciais da Asa Sul e Norte, Sudoeste, SIG, SIA, SEtores bancários, comercial e de autarquias (Sul e Norte, Esplanada, Eixo Monumental e, os bolsões nas estações de metrô e BRT serão privatizados pelo governo.

O GDF vai abrir a licitação para contratar, com o setor privado, a implantação e a gestão do sistema de estacionamento rotativo pago do Distrito Federal, projeto conhecido como Zona Verde. O prazo da concessão será de 20 anos.

A justificativa de conveniência e oportunidade da medida foi publicada pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) no Diário Oficial (DODF) desta sexta-feira (20/12). A previsão é que o edital de licitação seja publicado na próxima semana.

A prestação do serviço concedido envolve todas as etapas do projeto, desde a implantação e operação do sistema, passando pela exploração e o gerenciamento dos estacionamentos rotativos, inclusive a manutenção das áreas exploradas.

O objetivo é disponibilizar vagas de estacionamento para diminuir o tempo de procura, aumentar a rotatividade e melhorar a mobilidade do trânsito de Brasília.

O processo licitatório será conduzido pela Semob. De acordo com o secretário titular da pasta, Zeno Gonçalves, a concessão será onerosa para a concessionária, sem previsão de desembolso para o GDF. A empresa que apresentar a maior oferta será vencedora da licitação.

“A concessionária terá de investir recursos próprios para implantar a Zona Verde e iniciar a exploração dos estacionamentos. O GDF terá participação mínima de 20% na receita bruta, com previsão de arrecadar cerca de R$ 15 milhões por ano para os cofres públicos do Distrito Federal, além de receber a outorga inicial de cerca de R$ 54 milhões”, explicou o secretário.

O sistema de estacionamentos rotativos será integrado ao transporte público do DF, com objetivo de incentivar o uso dos coletivos e do metrô. Uma das propostas é que os motoristas que estacionarem seus veículos nos bolsões e embarcarem no metrô ou BRT não paguem a tarifa do Zona Verde. “A ideia é estimular o transporte público e a ocupação eficiente dos estacionamentos, além de reduzir os congestionamentos e os acidentes de trânsito”, afirmou o secretário de Mobilidade.

Com informações da Semob.