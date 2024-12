Morre João Medeiros, pioneiro de políticas públicas para idosos no DF

Morreu João Batista de Medeiros, considerado um dos maiores defensores dos direitos da pessoa idosa no país. O professor tornou-se uma referência nacional no âmbito da gerontologia e foi o criador de iniciativas pioneiras para o público 60+. Ele faleceu aos 91 anos, vítima de pneumonia e mal de Alzheimer, doença que também levou sua esposa, há sete meses.

João Batista de Medeiros foi um visionário na luta por políticas públicas destinadas à dignidade e à valorização da pessoa idosa. Durante a década de 1980, participou de uma seminário no Rio Grande do Sul sobre gerontologia, o estudo do envelhecimento. Encontrou um amigo que morava na França e relatou que lá existiam pequenas vilas onde os idosos se reuniam no fim da tarde para conversar, jogar e tomar chá. Inspirado, ele iniciou a articulação que resultaria na criação dos primeiros grupos de convivência para idosos em Brasília.

Esses espaços, além de promoverem socialização, saúde mental e acolhimento, foram embriões de centros de convivência para a terceira idade nas regiões administrativas. Em 1997, sua atuação determinou a criação da primeira Secretaria para Assuntos do Idoso do Brasil, pela Lei nº 1.445. A partir daí, foi implantado o telefone 1401, um canal de atendimento para dúvidas jurídicas e outros direitos.

Homenagens

Zilda de Souza Sanchez, ex-colega de trabalho de João Batista de Medeiros, lembra com carinho o legado deixado por ele. Em carta aberta, ela destaca a importância do professor na criação de uma rede de apoio que contou com a adesão de nomes como Vera Terezinha, Marina Recena e Aldair Rocha. ”A história do envelhecimento no DF não seria a mesma sem o empenho e a visão de futuro do professor Medeiros”, afirma.

O deputado distrital Gabriel Magno (PT-DF) lamentou a perda e reforçou o impacto do trabalho do pioneiro. “Seu legado continuará inspirando todos que acreditam em uma sociedade mais justa e respeitosa. Medeiros marcou a história das políticas públicas e a vida de quem teve o privilégio de conhecê-lo”, declarou.

A Academia Cruzeirense de Letras também lamentou o falecimento de João Batista de Medeiros, membro efetivo da cadeira n° 15, que tem como patrono Mário Quintana. "Personalidade marcante do Cruzeiro. Foi um dos membros mais ativos em nossas participações na Feira do Livro de Brasília e na Bienal, sendo recordista de vendas com suas obras que eram oferecidas com muita simpatia a quem passava por nosso estande. A ACL está em luto e oferece seus sentimentos aos familiares e amigos", informa.

O velório será realizado neste sábado, a partir das 9h, e o sepultamento, às 11h30, na capela cinco do Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul. João Batista de Medeiros deixa quatro filhos, nove netos e oito bisnetos.