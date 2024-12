Veículo capota no Paranoá e jovem de 19 anos morre em acidente

Acidente no DF: veículo capota no Paranoá e jovem de 19 anos morre - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um jovem, de 19 anos, morreu e outros cinco ficaram feridos após o carro, um HB20, capotar no Paranoá. O acidente aconteceu na DF-001, próximo ao campo de futebol sintético da cidade, neste sábado (21/12), por volta das 4h. Ao chegar ao local, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou as vítimas fora do automóvel, que tinha lugar para apenas cinco pessoas.

O condutor do veículo já estava morto quando socorro chegou. Uma das vítimas do acidente foi encontrada inconsciente e instável e precisou ser transportada para o Hospital do Paranoá. As outras pessoas foram atendidas pelos bombeiros orientadas e estáveis, e reclamavam dores em diferentes partes do corpo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não há informações concretas sobre a dinâmica do acidente. Após a ocorrência uma faixa da via precisou ser interditada para o atendimento. Em seguida, o local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

As vítimas

- P. H. masculino, sem documentação. Encontrava-se fora do veículo e estava inconsciente e instável. Foi transportado pelo CBMDF para o Hospital do Paranoá;

- F. K. M. S. sem documentos. Foi atendido no local pelas equipes de bombeiros, entretanto recusou transporte para uma unidade de saúde;

- D. N. M. masculino adulto de 20 anos. Estava consciente, orientado e estável, mas reclamava de dores no ombro esquerdo e no pescoço. Após o atendimento no protocolo de trauma, foi encaminhado para o Hospital do Paranoá;

- R. F. S. J. adulto masculino de 19 anos. Atendido no protocolo de trauma; estava consciente, orientado e estável, entretanto, apresentava edema na parte frontal da cabeça e escoriações no membro superior esquerdo. Após regulação médica, foi transportado para o Hospital de Base.

- A. C. S. R. adulto de 19 anos. Esse, condutor do veículo, também se encontrava fora do veículo e apresentava ferimentos incompatíveis com a vida.