Totens de segurança são instalados em Taguatinga e no Setor Comercial Sul - (crédito: Lúcio Bernardo Jr)

Totens de segurança foram instalados no Setor Comercial Sul e ao lado da Praça do Relógio, em Taguatinga, nesta terça-feira (24/12). O projeto tem o objetivo de oferecer maior agilidade no atendimento de emergências nas regiões. Os dispositivos são compostos de seis câmeras para captação de imagens ao vivo, botão para acionamento de socorro e sistema de gravação de áudio. A medida é uma parceria das secretarias de Segurança Pública do DF (SSP-DF) e Ciência e Tecnologia (Secti-DF) e a Polícia Militar (PMDF).

Os equipamentos vão funcionar durante 90 dias em fase de testes, período em que serão feitos relatórios e análises de avaliação da efetividade da tecnologia. Os locais foram definidos com base em levantamentos realizados pela SSP e equipes de segurança, com estudos sobre áreas que indicam dias, horários e pontos de maior incidência criminal e com grande circulação de pessoas.

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão destacou a importância da iniciativa para a população das regiões. “Os totens de segurança representam um grande passo na modernização da nossa segurança pública. Essa tecnologia não só oferece mais segurança, como também aproxima o cidadão das autoridades, garantindo uma resposta rápida e eficaz em situações de emergências”, enfatizou.

O secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar revelou as expectativas para o projeto. “Esperamos reduzir a criminalidade dos locais e transmitir a sensação de segurança para as pessoas, que saibam que estão sendo monitoradas e que podem entrar em contato conosco, e que, caso necessário, será rapidamente encaminhada uma viatura. E também que a pessoa porventura mal intencionada, que deseja cometer um crime nas redondezas, saiba que está sendo filmada, que as imagens estão sendo gravadas e que rapidamente será identificada e presa”, afirmou.

Funcionamento

Os totens de segurança possuem quatro metros de altura e são compostos de várias funcionalidades em um único equipamento. O dispositivo reúne uma estrutura robusta, sistema de giroflex que remete às viaturas policiais, comunicador de alta potência que envia alertas à população e mensagens automáticas de áudio para campanhas educativas e orientativas, além de monitoramento simultâneo por câmeras 360°.

Os postes de segurança poderão integrar o sistema Projeto de Videomonitoramento Urbano do Distrito Federal (PVU). Das seis câmeras, quatro são fixas, uma móvel e outra que será possível visualizar quem fizer o acionamento, que vão contribuir com investigações policiais. As imagens serão direcionadas ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e ao Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob).