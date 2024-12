Preso suspeito de participar do tráfico internacional de drogas

Denúncias sobre visitantes que tentem ingressar com objetos proibidos no sistema penitenciário podem ser feitas pelo Disque Denúncia, pelo número (61) 99666-6000, via telefone ou WhatsApp. O sigilo é garantido - (crédito: Divulgação/´Polícia Penal )

Um homem suspeito de participar de uma organização criminosa que teria movimentado mais de R$ 2,2 bilhões em apenas dois anos foi preso por policiais penais do Distrito Federal no momento em que passava pela triagem para visitar a esposa, que está presa na Penitenciaria Feminina do DF. O esquema do grupo criminoso incluía remessas de drogas para a Colômbia, onde reside um dos envolvidos.

O mandado, expedido pela 10ª Vara Criminal da Justiça Federal do DF, marcou o desdobramento da Operação Siderato, deflagrada pela Polícia Federal no dia 17 de dezembro. A operação realizou 32 mandados em diversos estados, incluindo Goiás, Minas Gerais, Amazonas, Bahia e o Distrito Federal.

A Inteligência da Polícia Penal identificou que um dos suspeitos, considerado foragido, poderia tentar visitar sua cônjuge, atualmente presa na Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF) por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Na tarde do dia 19 de dezembro, o suspeito, identificado pelas siglas M.C.A., de 31 anos, foi detido por policiais penais da unidade no momento em que passava pela triagem para visita. Ele foi encaminhado à Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal em Brasília.

A Polícia Penal do DF reforça que qualquer pessoa com informações sobre visitantes que tentem ingressar com objetos proibidos no sistema penitenciário pode colaborar pelo Disque Denúncia, pelo número (61) 99666-6000, via telefone ou WhatsApp. O sigilo é garantido.