Réveillon aquece setores do comércio do Distrito Federal

A três dias das festividades de ano-novo, brasilienses que querem iniciar 2025 em grande estilo estão na corrida para encontrar o look especial. Em shoppings e comércios da capital federal, roupas claras e de tecidos leves abundam em araras e manequins. Para os lojistas, a expectativa é de lucro certo e que as peças à venda serão consumidas.

Segundo Ludmila Oliveira, 25 anos, gerente da unidade de uma rede de brechós, as vendas deste ano atingiram números semelhantes aos de 2023. "Temos recebido de 200 a 300 clientes por dia, com maior movimentação aos fins de semana", detalhou. Em comparação aos últimos cinco anos, porém, o saldo têm melhorado significativamente.

"Creio que, quando a pandemia acabou, as pessoas sentiram aquela urgência de renovar o guarda-roupa, daí o 'boom' nas vendas a partir de 2022, ano que tivemos o nosso melhor faturamento. Em 2023 e agora, estabilizamos, mas de forma bastante positiva", disse Ludmila. A expectativa para o próximo ano, de acordo com a gerente, é de incremento nos ganhos. "Neste final de dezembro e início de janeiro, pretendemos focar em outros segmentos, como a moda praia, em vista do verão e do período de férias", acrescentou.

De olho nos mostruários do brechó, Elisa Siqueira, 18, estava certa do que procurava: saia e blusa brancas. A tradição da clássica cor para a indumentária do réveillon — que representa entrar o novo ano pedindo paz e harmonia para o novo ciclo — ela mantém pelas ocasiões em que passa a virada de ano na praia, mas, principalmente, pelo calor típico da temporada. "Sempre que quero me sentir mais leve, opto por roupas mais claras. Dá uma sensação de harmonia e tranquilidade", revelou.

Movimento estável

Frequentemente associadas, também, à serenidade e à tranquilidade, as roupas brancas seguem prevalecendo nas vitrines. Num estabelecimento, na Asa Norte, os itens mais vendidos para a celebração do 31 de dezembro são camisetas e bermudas nessa cor. Apesar do saldo positivo com a comercialização desses produtos em comparação aos demais meses do ano, a expectativa da gestão dessa loja era que movimento de clientes, nesta última semana, fosse ainda maior.

"Esperávamos um aumento de 5% no faturamento em relação ao ano passado, porém, nos mantivemos estáveis. Poderia ser melhor, mas não está ruim", resumiu o subgerente desse comércio, César Melo, 21. Ele contou que os consumidores também têm sido conquistados por produtos em tom off-white (variações como branco-acinzentado, marfim e branco-neve) ou em azul claro.

A tendência a essa variação tonal foi confirmada por Janete de Sá, 46, gerente de outro estabelecimento. "Percebemos que, como forma de economizar e reaproveitar as roupas, muitas pessoas compram peças que poderão usar em outras ocasiões, inclusive, no trabalho. Por isso, temos variado o estoque, incluindo mais vestuário colorido e estampado", explicou.

Últimos retoques

Salões de beleza e centros estéticos também estão a todo vapor. Para o presidente do Sindicato dos Salões, Institutos, Centros de Beleza e Estética do Distrito Federal (Simbeleza-DF), Gustavo Nakanishi, o setor deve registrar um crescimento de 5% no faturamento, em relação ao mesmo período de 2023.

"Final do ano é sempre muito bom para o setor da beleza, visto que as pessoas desejam iniciar um novo ciclo mais confiantes e sentindo-se bem com sua própria imagem", afirmou Nakanishi. Segundo ele, os serviços mais procurados são aqueles que aliam estética à saúde. "Transformações de cor e terapias capilares e focadas no couro cabeludo estão em alta", disse.

Já o presidente do Sindicato das Empresas do Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e Higiene Pessoal do DF (Sindbele-DF), Valteni Souza, explica que dezembro é o mês mais esperado pelo segmento, também, por conta do décimo terceiro. "Soma-se a isso, demais festividades do período, como formaturas e confraternizações", explicou.

Para Raiane Ximenes, 36, gerente de um salão de beleza na Asa Norte, 30 e 31 de dezembro, tradicionalmente, são as datas mais lotadas. "Estamos com uma média de 150 serviços agendados para cada um desses dias. Isso sem contar os atendimentos que fazemos a clientes que não estavam programados", contou. E por essa movimentação, a empresa contratou mais cinco funcionárias.

Escovas com babyliss, alongamentos de cílios e esmaltação em gel são os serviços mais procurados nesse estabelecimento. Cliente fiel, Aline Rodrigues, 39, reservou um horário para cuidar das unhas, fazendo uma manutenção do banho de gel. "Nada melhor do que entrar o ano com o visual renovado e se sentindo bonita", afirmou a engenheira de dados. "Somente em dezembro, com tantas confraternizações, gastei uns R$ 2 mil em serviços de beleza", revelou.

A maquiadora Mivian Macedo, 35, contou que o faturamento cresce de forma significativa a partir de novembro. E nesta última semana de dezembro, para sua alegria, a procura por seus serviços aumentou 100% em comparação aos últimos dois meses de 2022. "Escova, penteados e maquiagens são sempre os serviços mais pedidos", disse.

Aline Rodrigues garantiu horário no salão concorrido (foto: Fotos: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Atenção às trocas

Com o fim do Natal, começa a temporada de trocas, em lojas, de presentes recebidos. Vale estar atento às regras. Estabelecimentos físicos costumam oferecer até 30 dias para a substituição. Para compras feitas pela internet, manda o Código de Defesa do Consumidor, que estipula um prazo de sete dias, contados a partir do recebimento do produto. Algumas lojas exigem cupom que preveja a possibilidade de troca ou nota fiscal. Outras aceitam fazer a mudança apenas em produtos intactos, e dos quais não tenham sido retiradas etiquetas e dentro das embalagem originais.