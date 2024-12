Mega da Virada já premiou 121 brasileiros com mais de R$ 4,46 bilhões

Apostadores há dias vêm inundando as lotéricas atrás do grande prêmio - (crédito: Ed Alves/CB)

A Caixa Econômica Federal sorteia, nesta terça-feira (31/12), o maior prêmio da história. O concurso 2.810 da Mega-Sena, que ocorre em celebração à virada do ano, dá R$ 600 milhões a quem acertar os seis números escolhidos entre 60 dezenas. Se apenas uma pessoa acertar os sorteados, ela ganha a bolada inteira sozinha, mas, desde o primeiro sorteio da Mega da Virada, em 2009, isso nunca aconteceu.

De acordo com dados disponibilizados pela Caixa ao Correio, foram realizados, desde 2009, quinze sorteios anuais. O deste ano, o 16º, garante R$ 11,11 milhões a mais do que o prêmio de 2023, que até então era o maior da história e distribuiu R$ 588,89 milhões para cinco ganhadores.

O primeiro prêmio, distribuído há uma década e meia, foi de R$ 144,9 e contemplou duas pessoas. Essa quantidade de ganhadores, a menor a dividir a premiação, se repetiu nos concursos de 2020 e 2021. Na maior parte dos demais, a quantidade de sortudos variou de três a cinco. E em 2022 e 2023, em cada um deles, os felizardos foram seis. Entretanto, em dois anos, mais pessoas tiveram que compartir o prêmio. Em 2017, R$ 306,7 milhões foram rateados entre 17 vencedores, e, em 2018, R$ 302,5 milhões foram para 52.

Ao todo, portanto, 121 brasileiros foram alcançaram o prêmio principal da Mega-Sena da Virada, que acumula R$ 4,46 bilhões, se somados os valores distribuídos às pessoas que acertam seis números até o momento. Curiosamente, em 2023, pouco mais da metade desse montante foi arrecadado pela Caixa Econômica Federal, quando as apostas totalizaram R$ 2,42 bilhões. Desde 2019, os faturamentos, anualmente, estão na faixa do bilhão e, desde 2012, são maiores que o prêmio atual, R$ 600 milhões. Ao somar tudo, desde 2009, os apostadores desembolsaram juntos R$ 14,9 bilhões.

Felipe: "Gostaria de aposentar minha mãe. Ela merece descanso, uma vida melhor" (foto: Ed Alves/CB)

Abençoados

O estado brasileiro que mais acumula apostas vencedoras da Mega-Sena da Virada é São Paulo. Desde 2010, foram 29 desses jogos fizeram seus donos, de um dia para o outro, acordarem com a certeza de que teriam alguns milhões de reais em suas contas bancárias. Em seguida, vêm "fezinhas" feitas na Bahia e Minas Gerais, 13 em cada um desses estados, nos últimos 14 anos. O Distrito Federal figura na lista quatro vezes: 2010, 2011, 2014 e 2018.

Esperançosos

"Viajar para países asiáticos é um dos sonhos que eu pretendo realizar", é o que diz o autônomo Felipe Kelvin, 24 anos, caso acerte as dezenas. Ele conta que tem o desejo de comprar uma desejada casa própria e espera ajudar sua mãe. "Gostaria de aposentar minha mãe, uma pessoa que até hoje batalha para me ajudar e manter o lar. Ela merece um descanso, uma melhor qualidade de vida", completa.

Vitória Rayssa: "Primeiro, preciso quitar a dívida com a faculdade. Depois, começar a pensar no lazer" (foto: Fotos: Ed Alves/CB)

A auxiliar de serviços gerais, Maria Conceição, 50, faz jogos somente na Mega-Sena da virada por conta do valor do prêmio. "É muito dinheiro, é preciso tentar a sorte, só ganha quem joga. Para ser honesta, é tanto dinheiro que não sei exatamente o que fazer. Os primeiros pensamentos são me estruturar e dar um conforto para os meus familiares, e, claro, aproveitar, viajar, comer as melhores comidas", comenta.

Por outro lado, a A estudante Vitória Rayssa, 22, afirma ter planos bem definidos caso alcance o prêmio. "Primeiro, preciso quitar a minha dívida com a faculdade para, só assim, começar a pensar no lazer. Como todo qualquer brasileiro tenho que realizar o sonho da minha casa própria e ajudar, no possível, a minha família. E, depois de me estabelecer, vou aproveitar bastante", garante.