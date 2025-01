Capital S/A inicia 2025 com dedicatória de Geraldo Alckmin

Alckmin destacou que a população está com "mais salário, mais renda e vivendo melhor" (foto: Cadu Gomes/VPR)

A primeira edição da Capital S/A em 2025 chega com um destaque especial para os leitores do Correio Braziliense: uma dedicatória exclusiva do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Que seja um ótimo ano para todos nós!

"Este ano foi marcado por avanços importantes para o Brasil. Sob a liderança do presidente Lula, o país cresceu, com bom desempenho do agro, da indústria e dos serviços, e o emprego atingiu o maior nível em anos, acompanhado de aumento da renda, redução da pobreza e criação de vagas para jovens no setor industrial. Conquistas como essas nos estimulam a seguir trabalhando firmes, fortalecendo ainda mais a economia e melhorando a qualidade de vida dos brasileiros. Feliz 2025!"

Comércio começa 2025 com liquidações

Início das liquidações de janeiro nas lojas do DF (foto: Divulgação/Sonhos dos Pés)

As liquidações de janeiro movimentam o varejo, como é esperado culturalmente pelo comércio e pelos consumidores. Uma pesquisa do Instituto Fecomércio-DF revela que 90% dos lojistas planejam promoções para o início de 2025, sendo que 70% começam já na primeira quinzena de janeiro. Os descontos variam de 52,9% até 20%, 29,4% até 40%, e 17,6% até 60%. Segundo o presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido, as promoções atraem clientes e preparam o mercado para 2025.

Carolina Laguardia, empresária da Sonho dos Pés, com duas lojas em Brasília e uma em Valparaíso (GO), explica que o período é estratégico para renovar estoques e preparar a chegada das coleções de inverno. "Janeiro é essencial para liquidar o que sobrou de dezembro e liberar espaço para novas mercadorias", afirma. Os descontos de até 60% ajudam a escoar produtos e evitar perdas no estoque. Apesar da redução na margem de lucro, segundo Carolina, o volume de vendas compensa. "É melhor liquidar do que acumular mercadorias, que podem até apresentar defeitos com o tempo." A empresária planeja expandir em 2025, após registrar crescimento de 20% em 2024. "Estamos com mais funcionários e capacidade de atendimento, além de avaliar a abertura de mais uma loja", finaliza.

Não se esqueça do planejamento financeiro

Lucas Codri, sócio da IZE Gestão Empresarial (foto: Arquivo pessoal)

A organização financeira é a base para o sucesso das empresas. O sócio da IZE Gestão Empresarial, Lucas Codri, destaca três passos essenciais para quem ainda não elaborou o planejamento para 2025.

» Avalie os resultados de 2024 com um relatório detalhado do fluxo de caixa para entender receitas, custos, despesas e geração de caixa, identificando pontos de melhoria para 2025.

» Estabeleça metas baseadas no histórico financeiro da empresa, garantindo realismo e maior comprometimento da equipe.

» Consulte todas as áreas para planejar gastos necessários, como contratações, ferramentas, treinamentos e inovações, assegurando maior precisão financeira.

Ano novo, casa nova

Jantar na Torre Digital promovido pelo Brasis Ateliê Gastronômico (foto: Divulgação/Brasis Ateliê Gastronômico )

O Brasis Ateliê Gastronômico ganhará uma segunda unidade no primeiro semestre de 2025. A casa, comandada pela chef Di Oliveira, ocupará um dos espaços mais icônicos da capital, uma das cúpulas da Torre de TV Digital. Para Di, será a fusão da gastronomia com a arquitetura. "A Flor do Cerrado foi o último projeto do gênio Oscar Niemeyer. Dela, é possível contemplar essa cidade monumental, projetada por Lucio Costa", destaca. "Nossa previsão é inaugurar o Brasis em abril, como parte das comemorações do aniversário de Brasília", adianta a chef. Em novembro, a cúpula localizada no sétimo andar da torre recebeu uma premier, com o Jantar nas Alturas.

Formação de advogados continua em 2025

Encontro de Líderes reuniu mais de 3 mil advogados (foto: Divulgação/AADF)

A Associação dos Advogados do Distrito Federal (AADF) comemora o bom desempenho do Encontro de Líderes, que em 2024 recebeu mais de 3 mil advogados. O projeto, que tem como objetivo auxiliar os profissionais da área — principalmente aqueles que dão os passos iniciais para conquistarem um bom desempenho, atrair clientes e construir uma carreira promissora —, voltará em fevereiro de 2025. Para Everardo Gueiros, um dos idealizadores do Encontro de Líderes, a meta é fortalecer a advocacia. "É muito triste quando vemos talentos brilhantes abandonando a carreira por não conseguirem se sustentar com a atividade, ou tendo que dividir sua jornada com outros serviços, como motoristas por aplicativo, por exemplo. O jovem advogado precisa de orientação", destaca Everardo, que comemora o bom desempenho do projeto em 2024.