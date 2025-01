Itens pós-ceias de Natal e ano-novo em liquidação

Assim como muitos mercados e supermercados, os estoques para as ceias de Natal e de ano-novo acabam sobrando e os supermercados precisam iniciar a tradicional liquidação de produtos. No Atacadista Dia a Dia, entre os itens com descontos estão clássicos como peru, chester, pernil e bacalhau, além de cestas natalinas com frutas secas, castanhas e chocolates gourmet. Sobremesas, como panetones e chocotones, e bebidas, como vinhos e espumantes, também entram na lista.

Os descontos variam entre 30% e 40%, podendo ser ainda maiores para produtos perecíveis e que tiveram menor saída em 2024, como carnes e acompanhamentos menos tradicionais. Panetones Bauducco, por exemplo, já estão com 28% de desconto, com possibilidade de novos ajustes. A liquidação é uma oportunidade imperdível para renovar o estoque ou garantir itens para ocasiões futuras.

fachada do atacadista dia a dia (foto: divulgação dia a dia)

Dicas para as liquidações de início de ano

O Sebrae orienta empresários a se prepararem para as promoções pós-Natal com estratégias eficientes. Entre as recomendações estão: analisar produtos por categoria e rentabilidade, definir o público-alvo, apurar custos, ajustar margens de lucro, determinar percentuais de desconto, monitorar concorrentes e criar pacotes de produtos para movimentar o estoque e atrair clientes. Organização e planejamento são essenciais para aproveitar esse período e alavancar as vendas. Boas vendas!

Atenção empreendedores: opção de ingresso no Simples Nacional é até 31 de janeiro

A Receita Federal abriu, nesta quinta-feira, o período para pedidos de ingresso ou reingresso no Simples Nacional — regime tributário que abrange 23,4 milhões de contribuintes, incluindo 16 milhões de MEIs. O prazo vai até o último dia útil de janeiro. Os contribuintes excluídos em 2024, mesmo com débitos pendentes, podem regularizar sua situação por meio de parcelamento ou transação para retornar ao regime. Quem já regularizou débitos vinculados aos Termos de Exclusão seguirá automaticamente no Simples, sem necessidade de nova solicitação.

Para verificar sua situação, é preciso acessar a aba "Consulta Optantes" no portal do empreendedor. A Receita ressalta que, para aderir ou retornar ao Simples, o CNPJ deve estar em conformidade com as administrações tributárias federais, estaduais e municipais. Até o fim do mês, é esperado um volume de 1,2 milhão de pedidos, em linha com os anos anteriores. Não deixe para última hora!

Tecnologia em educação: um guia para o mundo da Inteligência Artificial

Educação mais inteligente: Como empoderar os professores, engajar os alunos e revolucionar a aprendizagem na era da Inteligência Artificial (foto: divulgação)

O livro Educação mais inteligente de Celso Niskier, diretor-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes), tem se destacado no mercado como um manual para empreendedores da área educacional que buscam transformar os desafios do setor em oportunidades estratégicas. Combinando sua experiência como educador, gestor e doutor em Inteligência Artificial, Niskier traça um caminho prático para implementar uma educação mais integral, ética e inovadora.

Já foram mais de três mil exemplares somente no primeiro mês do lançamento, impulsionado por mais de 10 instituições que presentearam seus professores e gestores educacionais, com interesse em criar ambientes de aprendizagem atraentes e eficientes. O autor aborda temas, como o uso da tecnologia para engajamento, a flexibilização de jornadas para reduzir a evasão escolar e a reinvenção do papel do professor como mentor e facilitador. Uma leitura indispensável para quem está à frente de iniciativas educacionais e quer fazer a diferença no futuro da educação brasileira.

Melhorias no centro da cidade

01/07/2024 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Revitalização da Praça dos Três Poderes. (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional anunciou obras de conservação e manutenção da Praça dos Três Poderes, no centro de Brasília. O presidente do Iphan, Leandro Grass, contou em suas redes sociais que também haverá mais de 140 obras e 105 projetos em todas as regiões do Brasil, somando um investimento de R$ 700 milhões.