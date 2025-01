O corpo do ciclista Tiago Gonçalves de Oliveira, 38 anos, que morreu atropelado no primeiro dia do ano, foi sepultado ontem, no Cemitério Campo da Esperança de Taguatinga. Familiares, amigos, clientes e ciclistas estiveram na despedida, que foi marcada pela comoção e de revolta expressada pelos brados de "Tiago vive!". O farmacêutico, que era apaixonado pelo ciclismo, foi vítima de atropelamento na BR-070, altura do Setor M-Norte, em Taguatinga.

Entre os presentes, estava Hélia Morato, 54, e seu filho Lucas Faleiro, 23, que faziam parte da mesma igreja que o ciclista e ressaltaram características de Tiago. "Nos conhecemos no Ministério Crescer. Ele era um obreiro ativo e participávamos do mesmo grupo de discipulado. Foi um cara super do bem, um irmão, um servo, temente a Deus, muito alegre e muito amado por todos nós. A igreja está em choque ainda", disse Hélia ao Correio.

"Ele fez o batismo da própria filha, no último dia 26. O pastor chamou os solteiros para uma oração e ele abraçou a filha dele, de 15 anos, e os dois choravam muito. Com certeza, ela vai lembrar muito desse momento no dia do casamento dela", acrescentou Hélia, sobre os últimos momentos nos quais viu Tiago Gonçalves. "Estamos tristes e com coração cheio de saudade", declarou Lucas.

Grande homem

Deise Queza, 43, era cliente da farmácia de Tiago Gonçalves e conta que o farmacêutico sempre dava dicas de produtos para que ela pedalasse melhor. "Nós nunca conseguimos pedalar juntos. Meu grupo se reunia à noite e ele praticava mais no fim de semana, mas sempre tentou ajudar e incentivar o esporte. Sem dúvida, o ciclismo de Brasília perdeu um grande homem", afirmou.

Miguel Videl, 45, servidor público, pedala há 15 e conta que não conhecia Tiago, mas ele e os companheiros do grupo ciclístico Pedal Seguro, formado por servidores do Detran-DF, fizeram questão de homenageá-lo. "Nós, ciclistas, fazemos parte do trânsito e queremos o respeito dos demais modais. Os motoristas, os motociclistas e os pedestres também precisam entender que em cima de uma bicicleta há uma vida", enfatizou.

"Viemos nos despedir como uma forma de mostrar que a bicicleta é um veículo e tem que ser respeitada como os demais. A nossa ideia no Pedal Seguro é estarmos conversando junto aos grupos de ciclistas, passando orientações das regras de trânsito e, também, para os motoristas, porque nós prezamos muito pela segurança no trânsito", acrescentou Miguel.

O ciclista Iago Teixeira Rocha, 24, fazia parte do mesmo grupo de pedal de Tiago Gonçalves, a equipe Leão Bikes. Ele herdou a paixão pelo esporte do seu falecido pai, José Iran Rocha, que também era companheiro de ciclismo do farmacêutico. "Eles eram muito amigos e começaram a pedalar juntos por influência um do outro. Por ser um pouco mais jovem, pedalei pouco com eles, mas conheci demais o Tiago. Era uma boa pessoa como se fosse um herói mesmo. Um grande homem e uma pessoa ímpar nesse mundo", destacou.

Iago lamentou o ocorrido e alertou sobre a importância de melhorar a infraestrutura para a prática do ciclismo no DF. "É revoltante e muito lamentável o que aconteceu e da forma que foi. Era um cara jovem e no auge de tudo, no auge do esporte, no auge da vida", disse. "Enquanto não investirem em ciclovias, esse tipo de acidente vai continuar acontecendo. Não queremos perder mais nenhuma vida", alertou.

Tiago Gonçalves de Oliveira era farmacêutico e dono de uma drogaria, em Taguatinga. O ciclista deixa a esposa e dois filhos.

Prisão

Em 1º de janeiro, Tiago retornava para casa pela BR-070 quando foi atropelado por um veículo no acostamento. Ele sofreu fraturas nos membros inferiores, além de várias escoriações pelo corpo e hemorragia intensa em uma das pernas. Segundo informações da Secretaria de Saúde (SES-DF), após receber os primeiros socorros, ele foi levado pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). A vítima chegou ao local em estado gravíssimo e, mesmo após a intervenção da equipe médica, não resistiu e morreu às 16h20, quatro horas depois do acidente.

O motorista do carro, identificado como Andeilson de Jesus de Souza, 35, fugiu sem prestar socorro. Após investigações, a Polícia Militar de Góias (PMGO) encontrou o Hyundai HB20 branco em Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal, escondido sob uma lona, com marcas de sangue.

O suspeito se apresentou a 17ª DP, em Taguatinga, na tarde ontem. De acordo com o delegado Mauro Aguiar, responsável pelo caso, além de homicídio doloso, quando há intenção de matar, ele vai responder por velocidade acima da permitida, perder a direção do veículo e colher a vítima no acostamento, indícios de estar sob efeito de álcool, evasão e não prestação de socorro. "Ele admitiu estar vendo uma notificação no aparelho celular. O conjunto probatório pelas circunstâncias elencadas demonstra que ele assumiu o risco pelo resultado morte", explicou.

Caso seja condenado, Andeilson pode cumprir pena de 20 a 30 anos de prisão. Um amigo do suspeito também foi preso e encaminhado a 17ª DP por esconder o veículo envolvido no atropelamento em uma casa no município de Águas Lindas (GO).

