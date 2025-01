Vítima de 1º feminicídio do ano fez mais de cinco ocorrências contra autor

A primeira vítima de feminicídio de 2025 registrou ao menos cinco ocorrências policiais por agressão física e ameaça por parte do companheiro. Ana Moura Virtuoso, 27 anos, vivia um relacionamento conturbado com Jadyson Soares da Silva há mais de quatro anos. A jovem foi morta a facadas na tarde deste domingo (5/1), na Chácara Santa Luzia. Jadyson segue foragido.

O Correio obteve acesso a um documento judicial que narra uma das agressões perpetradas pelo autor contra a vítima, em 22 de abril de 2023. Segundo consta nos autos, Jadyson agrediu Ana Moura com um canivete e ameaçou dizendo: “Vou te matar, vou acabar com sua vida”. Além disso, também proferiu injúrias e palavrões.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na ocasião, a mãe da jovem, que estava presente na casa no momento do crime, correu à delegacia para denunciar os fatos. Jaydson foi preso posteriormente pela Polícia Militar.

Em depoimento prestado à época, Ana Moura contou que tentava se separar do agressor após inúmeros episódios de violência, tanto físicas quanto verbais. Na alegação, contou que dependia financeiramente do companheiro, pois era desempregada e morava em uma casa cedida. Sobre os fatos, contou que Jadyson partiu para cima dela com um canivete após uma discussão e que conseguiu desarmá-la para se defender.

Na decisão judicial, o juiz considerou os elementos insuficientes para demonstrar a responsabilidade do denunciado e determinou a absolvição.

Ocorrências e morte

Apesar de dizer à polícia que optava por perdoá-lo após as discussões, Ana Moura pediu socorro e registrou ao menos cinco ocorrências. A primeira, em 2020, por lesão corporal. Depois, por injúria e vias de fato, em 2021; ameaça e lesão corporal, em 2022; e lesão corporal no final de 2022.

Depois de mais uma discussão, Ana Moura foi brutalmente assassinada a facadas na tarde deste domingo. O feminicídio é investigado pela Polícia Civil (PCDF). Segundo informações preliminares, após ser esfaqueada, Ana Moura foi socorrida por populares, que procuraram ajuda na 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural).

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados e prestaram os primeiros socorros à jovem, que estava em parada cardiorrespiratória. As equipes iniciaram o protocolo de reanimação cardiopulmonar e outros procedimentos de emergência por quase 40 minutos, mas a vítima não resistiu e morreu.