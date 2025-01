Homem acusado de matar companheira na Estrutural é preso em Formosa

Jadyson Soares da Silva, 41 anos, acusado de matar a companheira, Ana Moura Virtuoso, 27, foi preso no início da noite desta segunda-feira (6/1), na Rodoviária de Formosa, no Entorno do Distrito Federal. O crime ocorreu na tarde de domingo (5/1), na Chácara Santa Luzia, na Estrutural

De acordo com informações preliminares, o suspeito planejava fugir para o Piauí após cometer o feminicídio, mas policiais civis da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) conseguiram interceptar o criminoso.

Depois de ser esfaqueada, Ana Moura foi socorrida por populares, que acionaram o Corpo de Bombeiros. A equipe realizou manobras de reanimação cardiopulmonar por cerca de 40 minutos, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

Feminicídio

A primeira vítima de feminicídio de 2025 registrou ao menos cinco ocorrências policiais por agressão física e ameaça por parte do companheiro. A reportagem obteve acesso a um documento judicial que narra uma das agressões perpetradas pelo autor contra a vítima, em 22 de abril de 2023. Segundo consta nos autos, Jadyson agrediu Ana Moura com um canivete e ameaçou dizendo: “Vou te matar, vou acabar com sua vida”. Além disso, também proferiu injúrias e palavrões.

Na ocasião, a mãe da jovem, que estava presente na casa no momento do crime, correu à delegacia para denunciar os fatos. Jaydson foi preso posteriormente pela Polícia Militar.

Em depoimento prestado à época, Ana Moura contou que tentava se separar do agressor após inúmeros episódios de violência, tanto físicas quanto verbais. Na alegação, contou que dependia financeiramente do companheiro, pois era desempregada e morava em uma casa cedida. Sobre os fatos, contou que Jadyson partiu para cima dela com um canivete após uma discussão e que conseguiu desarmá-la para se defender.

Na decisão judicial, o juiz considerou os elementos insuficientes para demonstrar a responsabilidade do denunciado e determinou a absolvição. Ana vivia um relacionamento conturbado com Jadyson há mais de quatro anos.