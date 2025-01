Zoológico de Brasília é evacuado após perseguição da polícia com bandido

O Zoológico de Brasília foi evacuado às pressas, na tarde desta terça-feira (7/1), após um foragido da polícia fugir para uma área de mata próxima ao local.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o homem foi avistado em uma região de mata no Park Way, mas ao perceber a aproximação dos policiais, fugiu para a área próxima ao zoológico. Em razão do ocorrido, foi realizada uma evacuação preventiva dos visitantes para garantir a segurança de todos.

Equipes da PMDF continuam as buscas pelo suspeito na região. Em nota, o zoológico informou que a evacuação ocorreu de forma tranquila e organizada, preservando o bem-estar dos visitantes.

“O Zoológico de Brasília retomará suas atividades normalmente nesta quarta-feira, 8 de janeiro, funcionando em seu horário habitual. Agradecemos a compreensão e reafirmamos nosso compromisso com a segurança e o conforto de nossos visitantes”, destacou a instituição.

Aguarde mais informações

