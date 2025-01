Um adolescente foi encontrado morto em uma área de mata, na Quadra 623 de Samambaia Norte. A vítima, ainda não identificada, estava degolada e sem uma das mãos. O caso é investigado pela 26ª Delegacia de Polícia.

O cadáver foi achado por uma testemunha, que acionou a Polícia Militar pelo 190, na tarde desta terça-feira (7/1). As equipes encontraram o menor no meio do mato. As circunstâncias e a motivação do crime ainda são apuradas pela Polícia Civil.

