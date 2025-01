Encontro sobre riqueza e a resistência da Capoeira Angola chega ao DF

Entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro, o Distrito Federal sediará o 4º Encontro dos Angoleiros do Sertão, evento internacional que celebra a Capoeira Angola como arte, resistência e transformação social. A edição acontece na Chácara Espaço do Cerrado, no Núcleo Rural Lago Oeste, em Sobradinho

O evento integra a Rota Turística Viva Lago Oeste, promovendo o turismo sustentável e comunitário, além de valorizar a diversidade cultural do cerrado. Luiz Cláudio, mais conhecido como contramestre Minhoca, explica que o encontro representa uma oportunidade única de intercâmbio cultural e preservação das tradições afro-brasileiras.

“Queremos mostrar que a Capoeira Angola é mais do que luta; é cultura, é história, é resistência. É uma ponte que conecta pessoas, tempos e territórios diferentes”, declarou. O evento é realizado pela Casa de Cultura Telar em parceria com a Secretaria de Turismo do Distrito Federal (SETUR-DF).

O rico intercâmbio cultural se deve ao interesse de capoeiristas renomados e entusiastas de todo o Brasil e do mundo. Participarão mestres, contramestres e praticantes vindos de estados como Bahia, Pernambuco e São Paulo, além de convidados internacionais, como dos Estados Unidos.

O evento também reforça o papel da Capoeira como ferramenta de transformação social, conforme reforça o contramestre Minhoca. “Por meio da Capoeira Angola, não apenas preservamos nossa ancestralidade, mas também inspiramos novas gerações a reconhecerem a força de sua identidade cultural e a importância da coletividade”, destaca.

Afroturismo

O evento evidencia a importância do afroturismo no cerrado e visa valorizar a rica contribuição das tradições afro-brasileiras. Além de promover a Capoeira, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO, a iniciativa fortalece a economia local, gerando renda para pequenos produtores, pousadas e restaurantes da região.

O 4º Encontro dos Angoleiros do Sertão – Etapa DF posiciona o DF como referência em turismo cultural e sustentável, promovendo um diálogo entre o passado e o presente, a partir da Capoeira Angola e de outras manifestações culturais afro-brasileiras.

Atividades

A programação inclui oficinas, rodas de conversa, seminários e apresentações culturais, com destaque para as rodas de Capoeira Angola. Confira:

* Oficinas Práticas: Capoeira Angola, samba rural e ritmos percussivos.

* Rodas de Capoeira: Integração de turistas, moradores e capoeiristas em celebrações que exaltam ancestralidade e resistência.

* Rodas de Conversa e Seminários: Discussão sobre o papel da Capoeira na justiça social e liderança comunitária.

* Apresentações Culturais: Mostras de música, dança, poesia e talentos locais.

Serviço

Evento: 4º Encontro dos Angoleiros do Sertão – Etapa DF

Local: Chácara Espaço do Cerrado, R.16, Núcleo Rural Lago Oeste, Sobradinho, DF

Data: 30 de janeiro a 2 de fevereiro

Público-alvo: Praticantes de Capoeira, turistas e interessados em cultura afro-brasileira

Mais informações: @angoleirosdosertaobrasilia