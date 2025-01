Chuvas intensas alagam casas e mobilizam bombeiros em Planaltina

Na madrugada desta terça-feira (14/1), chuvas intensas alagaram várias casas no condomínio Sarandi, região da Estância Mestre D'armas, em Planaltina. Até o momento, não foram registradas vítimas graves, mas uma senhora foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) devido a dificuldades de locomoção.

Moradora do condomínio, a veterinária Maria Luísa Valeriano, 25 anos, relatou que a situação foi desesperadora. "Quando a chuva invadiu nossa casa, corremos para tentar resgatar os gatos e cachorros. Um chalé, que fica nos fundos da casa, está debaixo d'água. Estamos lavando o local e tentando recuperar alguns móveis", lamentou.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local da ocorrência nesta manhã, empregando dez viaturas. Algumas pessoas precisaram sair das casas e, segundo Maria Luísa, uma residência caiu. A Defesa Civil foi acionada.

















Chuvas acima do esperado

Nas últimas 24 horas, choveu 137,4 mm em Águas Emendadas, em Planaltina, quase metade do montante esperado para todo o mês de janeiro, 206 mm. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a quantidade "não é comum" para um intervalo tão curto.

Além disso, até o momento, o total de precipitações em Planaltina já superou em 56% — 322mm — o esperado para o mês (206 mm). Entre todas as estações do Inmet no Brasil, foi a localizada em Águas Emendadas que registrou a maior quantidade de chuvas em 24 horas. Confira o vídeo do momento do alagamento: