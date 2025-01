DF está sob alerta laranja para chuvas intensas nesta quinta

O Distrito Federal amanheceu com a temperatura mínima de 19 °C e com a máxima prevista para 25 °C no decorrer desta quinta-feira (16/1). Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Brasília está sob o alerta laranja para o perigo de precipitações na cidade. A condição deve ser mantida nos próximos dias.

Apesar dos últimos dias no DF estarem mais frios, a meteorologista do Inmet, Dayse Moraes ressalta que é apenas o resultado da sensação térmica. “Como nos últimos dias está chovendo bastante, a capital está com muita nebulosidade que traz essa percepção de estar mais frio”, explica ao Correio. Segundo o órgão de pesquisa do clima, a umidade atingiu 95%, mas no decorrer do dia pode chegar a 65%. Além disso, há 90% de chance de precipitações em Brasília.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

A especialista declara que os altos índices de precipitações na capital eram esperados pelo órgão de pesquisa meteorológica. “Esse é o período chuvoso aqui do Distrito Federal. Tivemos essa abertura por conta da estação de verão, onde há união do calor com a umidade, gerando as chuvas como visto nos últimos dias” disse.

O DF está sob alerta laranja do Inmet, que sinaliza possibilidades de chuvas intensas, com volumes que podem alcançar 50 mm/dia e ventos fortes que podem atingir até 100 km/h. Nesses casos é importante manter cuidado, por haver risco de quedas de galhos de árvores, interrupções no fornecimento de energia, alagamentos e descargas elétricas.