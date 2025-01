Motorista que atropelou e matou ciclista na BR-020 dirigia bêbado

O motorista que atropelou e matou um ciclista na BR-020 na manhã desta segunda-feira (27/1) dirigia bêbado e foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal. Ele foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado deu 0,51 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. Acima de 0,30, a conduta já é considerada crime de trânsito.

O sinistro aconteceu no KM 29 da BR-020, altura de Planaltina, sentido Formosa (GO). O ciclista identificado como V.A.C ainda chegou a ser atendido por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), mas não resistiu aos ferimentos.

A vítima foi atropelada pelo veículo Hyundai HB20, de cor prata, conduzido por S.A.A., de 52 anos, que capotou ao sair da via. O condutor sofreu escoriações no braço direito e, ao ser avaliado pelos bombeiros, recusou ser transportado para o hospital, sendo orientado quanto aos cuidados médicos necessários.Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. O local ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O que diz a lei?

De acordo com o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro (CBT), os homicídios culposos na direção de veículo automotor têm penas que variam de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.