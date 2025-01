Familiares de ciclista que morreu atropelado na BR-020 clamam por justiça

Victor de Aquino Costa, de 18 anos, foi atropelado e morto por um motorista embriagado, na manhã desta segunda-feira (27/1). De acordo com familiares, o jovem estava indo para uma clinica odontológica no momento do acidente.

Cátia Costa, 51, tia de Victor, conta que estava trabalhando quando recebeu a notícia. Minha irmã, que mora em Goiânia, ligou dizendo que ele tinha sido atropelado. Foi muito difícil ouvir isso e não estamos sabendo lidar com essa situação", relatou ao Correio, com lágrimas nos olhos.

Segundo ela, Victor era órfão desde criança. O jovem perdeu a mãe, vítima de um assalto, e o pai, anos depois. Desde pequeno, ele vivia na casa da avó materna. "Era muito responsável, trabalhador. Tinha perdido tanto na vida e, mesmo assim, era um menino bom, que estava lutando para ter um futuro melhor", acrescentou Cátia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O acidente, que ocorreu por volta das 11h, revoltou toda a família. Cátia reclamou da irresponsabilidade de motoristas embriagados que destroem vidas e deixam famílias enlutadas. "Essas pessoas bebem, atropelam, matam, e fica por isso mesmo. Estamos aqui para lutar por justiça", desabafou.

Para a tia, Victor será lembrado como um jovem batalhador, que sonhava com uma vida melhor e em construir a própria família. "Ele arrumou uma namorada recentemente e estava tão feliz, tão esperançoso. É uma perda que não dá para descrever", enfatizou.

Familiares de ciclista morto após ser atropelado na BR-020 lamentam a perda (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Acidente

O motorista que atropelou e matou Victor dirigia bêbado e foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado deu 0,51 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. Acima de 0,30, a conduta já é considerada crime de trânsito.

O atropelamento aconteceu no KM 29 da BR-020, altura de Planaltina, sentido Formosa (GO). O ciclista foi atendido por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), mas não resistiu aos ferimentos.

A vítima foi atropelada por veículo Hyundai HB20, de cor prata, conduzido por um homem de 52 anos, que capotou ao sair da via. O condutor sofreu escoriações no braço direito e, ao ser avaliado pelos bombeiros, recusou ser transportado para o hospital. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

O que diz a lei

De acordo com o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro (CBT), os homicídios culposos na direção de veículo automotor têm penas que variam de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de dirigir.