Morre segundo jovem baleado em ataque a tiros no Recanto das Emas

Morreu, na tarde desta segunda-feira (27/1), o segundo jovem baleado em um ataque a tiros ocorrido na noite deste domingo (26/1), na Quadra 511 do Recanto das Emas. O Correio apurou que as vítimas são Gustavo dos Santos, 23 anos, e Fagner Gonçalves, 27.

Ao Correio, o delegado-chefe da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), Fernando Fernandes, informou que o duplo homicídio está ligado a um possível acerto de contas, mas que as vítimas não seriam o alvo principal. “O alvo seria um adolescente de 14 anos, que teria subtraído o celular da namorada de um traficante da região. De acordo com as investigações, as vítimas tentaram intervir em favor do menor e foram baleadas”, detalhou.

O crime ocorreu pouco antes das 22h30 e, segundo informações, criminosos abriram fogo contra os dois homens. Fagner morreu na hora e Gustavo foi levado ao pátio de um dos quarteis do Corpo de Bombeiros em parada cardiorrespiratória. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.