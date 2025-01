Ex-segurança de vereador goiano é preso transportando R$ 1 mi em cocaína

Um ex-condutor de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Águas Lindas (Samu) foi preso em uma operação da Coordenação de Repressão às Drogas da Polícia Civil (Cord/PCDF) transportando 22 tijolos de cocaína, avaliados em R$ 1 milhão. Ele teria buscado a droga em Goiânia (GO) e levaria para um edifício localizado na QR 421 de Samambaia.

O Correio apurou que o motorista detido é Diogo Aparecido Barbosa Santos, também ex-segurança de um vereador goiano e que se passava por policial penal. Segundo as investigações, o falso agente saiu do DF até a capital goiana no domingo (26/1). Os policiais da Cord iniciaram o monitoramento do veículo e comprovaram o deslocamento.

Na manhã desta segunda-feira (27/1), Diogo retornou pela BR-060, em direção a Brasília. Os investigadores foram até o posto da PRF na BR-060 e solicitaram aos policiais rodoviários federais que efetuassem a abordagem do veículo. Os 22 tijolos de cocaína estavam no porta-malas. Havia, ainda, munições de calibres 9mm, .40 S&W, .22 e .357 Magnum. Diogo foi preso e autuado em flagrante por tráfico interestadual de drogas e posse de munição de calibre restrito.

A reportagem tenta contato com a defesa do acusado. O espaço segue aberto para manifestações.