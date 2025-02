Acidente entre carro, moto e pedestre deixa três feridos perto da Torre de TV

Um acidente de trânsito envolvendo um carro, uma motocicleta e uma pedestre deixou três pessoas feridas, na manhã desta terça-feira (28/1), no Eixo Monumental, próximo à Torre de TV, sentido Esplanada. As vítimas estavam caídas no chão quando a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou para atender a ocorrência.

O condutor da motocicleta Honda/Bros, de cor preta, M. S. M., de 31 anos, levava a esposa na garupa. Ele apresentava escoriações e dores pelo corpo. A mulher dele, identificada pelas iniciais M. S. A., 41, também apresentava as mesmas queixas. Apesar do acidente, ambos estavam conscientes, orientados e estáveis, sendo atendidos pelo CBMDF e SAMU. Após receberem os primeiros socorros foram encaminhados ao Hospital de Base.

A terceira vítima do sinistro é a M. R. S., 56, que foi atendida pelos bombeiros com fortes dores no ombro e no tornozelo esquerdo. A mulher apresentava diversas escoriações pelo corpo, mas estava consciente, orientada e estável.

O motorista do veículo GM/CLASSIC, de cor preta, estava sozinho no carro e também foi atendido no local pelo CBMDF, mas não precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente. Ao todo, três faixas do Eixo Monumental precisaram ser interditadas para o atendimento às vítimas. Após o socorro prestado pelos bombeiros, a via ficou aos cuidados da PMDF e do DETRAN.