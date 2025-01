Polícia Civil do DF tem mudanças de comando em delegacias

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) teve mudança de comando decretada em algumas delegacias regionais e especializadas. As alterações foram publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (28/1).

As trocas aconteceram na 10ª Delegacia de Polícia, do Lago Sul; na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA); na Coordenação de Repressão a Homicídios e de Proteção à Pessoa (CHPP); na Divisão de Defesa do Consumidor, da Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e Fraudes, do Departamento de Polícia Especializada.

Entre as alterações está a exoneração do delegado-chefe da 10ª DP, Anderson Jorge Damasceno Espíndola, e nomeação do delegado Laercio Rossetto para o cargo. Na DEPCA, o delegado Wisllei Gustavo Mendes Salomão saiu para que a delegada Debora de Albuquerque Couto assumisse o post. Wisllei foi nomeado coordenador de Repressão a Homicídios e de Proteção à Pessoa, do Departamento de Polícia Especializada, da Polícia Civil do Distrito Federal (CHPP).



