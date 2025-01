Regiões administrativas terão novo método para enfrentar a dengue

Venâncio: "Após a implementação (do método wolbachia) em algumas áreas (no DF), iremos planejar a expansão para outras regiões (da capital federal)" - (crédito: Ed Alves/CB)

O secretário adjunto de Vigilância em Saúde e Ambiente, Rivaldo Venâncio, anunciou, nesta quinta-feira (30/1), que Planaltina, São Sebastião, Paranoá, Itapoã, Arapoanga, Estrutural, Recanto das Emas, Fercal e Gama serão as primeiras as regiões administrativas a receber o método wolbachia no DF. A informação foi dada pelo representante do Ministério da Saúde durante o CB Debate, evento realizado na sede do Correio e que reuniu autoridades para discutir formas de se preparar contra eventuais ameaças da dengue, entre outras doenças.



“Hoje, pela manhã, conversei com a ministra Nísia Trindade, e ela autorizou que eu fizesse esse anúncio aqui (no Correio). Após a implementação nessas áreas, iremos planejar a expansão para outras regiões (no DF)”, informou Venâncio.

A wolbachia é uma bactéria naturalmente presente em cerca de 60% dos insetos. Há cerca de 15 a 18 anos, pesquisadores australianos fizeram uma descoberta importante: insetos que possuem essa bactéria em seu organismo não transmitem patógenos causadores de doenças, como dengue, a humanos.

Com base nisso, surgiu a ideia de inocular o microorganismo no Aedes aegypti, mosquito transmissor da de várias arboviroses. De acordo com estudos, o resultado tem sido satisfatório: os insetos que passaram pelo processo perderam a capacidade de transmitir a dengue. Testes posteriores confirmaram que a bactéria também impede a transmissão dos vírus da chikungunya, zika e febre amarela.

O método Wolbachia consiste na liberação de mosquitos com a bactéria no meio ambiente. Eles copulam com outros do ambiente em que foram disseminados e, ao longo do tempo, a propagação das doenças tem queda significativa. “É uma estratégia segura, sem impacto negativo ao meio ambiente e que não altera geneticamente os mosquitos”, explicou o Secretário.

Nos últimos 12 anos, a estratégia foi aplicada de forma experimental em algumas cidades. Três delas — Campo Grande (MS), Niterói (RJ) e Petrolina (PE) — foram completamente cobertas pelo método. Além disso, a técnica foi utilizada na Ilha do Governador — região metropolitana do Rio de Janeiro — e de Belo Horizonte (MG).

Venâncio acrescentou que a soltura de mosquitos com wolbachia começou, recentemente, em Joinville (SC), Foz do Iguaçu (PR) e Londrina (PR). De acordo com ele, este ano ainda, cerca de 45 cidades deverão receber esse processo.