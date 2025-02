Autoridades prestigiam Corrida de Reis e incentivam esporte

Acompanhando a 52° edição da Corrida dos Reis, diversas autoridades do Distrito Federal calçaram os tênis e se juntaram à população na competição.

A vice-governadora do DF, Celina Leão, deu a largada da categoria elite da corrida e comemorou a realização de eventos como esse na capital. “É uma corrida gratuita, democrática e que celebra Brasília. É um dia muito legal e são essenciais iniciativas como essa”, afirmou Celina.

Junto à governadora, o secretário de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira exaltou a importância das práticas de atividades esportivas pela população. “O esporte é qualidade de vida, saúde e segurança. Sabemos que todo o investimento que fazemos no esporte é fundamental”, disse o secretário de estado.

O evento acontece neste sábado (1/2), no Eixo Monumental e reuniu mais de 15 mil atletas percorrendo distâncias de 6km e 10km. Realizado pela Secretaria de Esporte e Lazer do DF, em parceria com a Associação Cerrado Livre e o Banco BRB, a corrida é uma celebração do Dia de Reis, data que marca o fim do ciclo natalino e a visita dos três Reis Magos a Jesus Cristo.

Maratona Brasília 2025

Quem não participou da corrida neste sábado ainda pode se inscrever na Maratona Brasília 2025, promovida pelo Correio Braziliense, que será realizada como uma das celebrações ao aniversário de 65 anos da cidade. Com data marcada para os dias 20 e 21 de abril, as inscrições estão abertas até o dia 15 do mesmo mês e são feitas de forma online, no site da Brasil Corrida.

Nesta edição, a largada é prevista para cedo, às 6h, na Esplanada dos Ministérios, em frente ao Museu Nacional. A corrida conta com várias opções de distâncias, de 3km, 5km, 10km, 21km e até 42km. Além dos percursos tradicionais, a Maratona oferece o Desafio JK, uma corrida de 21km + 21 km, e o Desafio BSB 65 anos, que totaliza 63 km dividido em 21km + 42km.