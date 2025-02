De olho no turista colombiano, Brasília tem voo direto para Bogotá

De olho em um mercado que trouxe 129 mil turistas colombianos ao Brasil nos últimos 12 meses e que cresceu 11,8% em relação a janeiro do ano passado, o Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek passou a operar um voo direto entre Brasília e Bogotá. A companhia Gol, em parceria com a Avianca, faz a nova conexão, que terá três voos semanais de ida e volta, às terças, quintas e sábados.





Uma das novidades é que os turistas internacionais que viajam para outros destinos do Brasil poderão fazer um stopover de dois dias para conhecer a capital federal. "Bogotá-Brasília está alinhada com os objetivos estratégicos em fortalecer a conexão aérea e aumentar o fluxo de turistas estrangeiros ao Brasil", disse o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, durante a solenidade para celebrar a aterrissagem da primeira aeronave a operar no trecho.

O secretário de Turismo, Cristiano Araújo, por sua vez, destacou a importância da capital federal como um hub da aviação. "Nós avançamos muito nos países da América do Sul, e hoje, para nós, é uma vitória muito grande", ressaltou.

Além de Bogotá, a capital federal também tem voos diretos para Miami, Orlando, Buenos Aires e Cancún.

Isenção do IPVA retomada

O GDF vai retomar a isenção do IPVA para veículos elétricos e híbridos adquiridos em lojas e concessionárias locais, especificamente na modalidade de venda direta, onde a nota fiscal é emitida por montadoras ou importadoras de outras unidades da Federação.

Essa nova medida também beneficia consumidores que, conforme a Lei nº 7.591, de 4 de dezembro de 2024, haviam perdido o direito à isenção. A iniciativa da Receita do DF visava corrigir a seguinte situação: muitos compradores de veículos em outros estados estavam emplacando seus automóveis no DF para aproveitar a isenção.

Entretanto, aqueles que adquiriram veículos de boa-fé, mesmo com a intermediação de estabelecimentos locais, mas com a nota fiscal emitida pela fabricante, acabaram prejudicados e perderam o benefício. Agora, a isenção passará a valer para carros adquiridos no DF.

Incentivo à IA

Primeira turma do Accelerator: Generative AI, iniciativa do Google.org (foto: Google/divulgação)

O Accelerator: Generative AI, iniciativa do Google.org, está com inscrições abertas para a segunda edição. O programa apoia organizações sem fins lucrativos, instituições acadêmicas e empresas sociais que utilizam IA Generativa para resolver desafios globais.

Os selecionados receberão parte do fundo de US$ 30 milhões, além de seis meses de suporte, incluindo treinamento técnico, créditos do Google Cloud e mentoria de funcionários do Google.

A iniciativa foca em três áreas: conhecimento, avanço científico e comunidades resilientes. Na edição anterior, 21 organizações foram beneficiadas. A finalidade do programa é democratizar o acesso à IA, ajudando entidades a superarem barreiras como falta de treinamento e financiamento. Inscrições terminam em 10 de fevereiro de 2025.

R$ 42,4 milhões

Valor liberado esta semana para o pagamento do Cartão Gás, Cartão Prato Cheio e DF Social. A expectativa do empresariado local é de que o dinheiro seja injetado diretamente nos próximos dias. Houve uma ampliação de 8.725 famílias no Prato Cheio; 1.638 no Cartão Gás; e 991 no DF Social.

De olho em Goiânia

A MOAI, comunidade empresarial do Distrito Federal, expandirá as atividades para Goiânia, com um evento amanhã para apresentar a metodologia de conselhos estratégicos e mentorias. Atualmente, a rede reúne mais de 800 empreendedores em Brasília, com faturamento anual superior a R$ 20 bilhões. A expansão busca fortalecer o ecossistema de negócios local e conectar empresários da região. A operação será liderada por Paulo Ricardo Dornelles, com apoio do empresário Fábio Sodré, de olho em novos negócios.