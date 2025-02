Menina de 5 anos é picada por jararaca no DF, confira o vídeo

Menina de cinco anos é picada por cobra jararaca no DF - (crédito: PMDF/Divulgação)

Uma menina de cinco anos foi picada por uma cobra jararaca filhote no Altiplano Leste, no Distrito Federal. A avó da criança buscou ajuda e conseguiu levar a criança para o posto policial rodoviário do Lago Sul. Inicialmente, a menina foi conduzida ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), mas como não havia pediatras disponíveis e foi orientada a seguir para o Hospital Materno-Infantil de Brasília (HMIB), nesta segunda-feira (3/2). O caso só foi divulgado nesta quinta-feira (6/2).

A cobra foi identificada como uma jararaca, cujo veneno pode ser ainda mais perigoso por ser mais potente em filhotes. No HMIB, apesar dos primeiros cuidados, foi constatada a falta de soro antiofídico específico para tratar a picada. Diante da situação, os Policiais Militares do DF acompanharam o chefe da farmácia do hospital em novo deslocamento até o HRAN para obter o medicamento essencial ao tratamento da criança e depois retornaram imediatamente transportando o soro para o HMIB.

A criança recebeu o soro e ficou internada para acompanhamento médico, com previsão de alta em um a dois dias. Após o atendimento da menina, a serpente venenosa foi entregue à equipe hospitalar para identificação e procedimentos necessários.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde atual da menina. O Correio aguarda mais informações para atualizar a matéria.