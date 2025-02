Morre a jornalista Agnes Melo, coordenadora no Ministério da Fazenda

Servidora pública desde o fim dos anos 1980, Agnes Melo esteve em diversas assessorias de imprensa do governo federal, como o ministério do Planejamento e as secretarias de Aviação Civil e de Portos - (crédito: Arquivo Pessoal)

Morreu, na madrugada desta segunda-feira (17/2), a jornalista Agnes Melo. Atuando, nos últimos anos, como coordenadora de atendimento da assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda, Agnes sofreu um forte AVC em 6 de fevereiro, estava internada na UTI, mas houve complicações provocadas pela pressão intracraniana e, hoje, ela não resistiu.

Servidora pública desde o fim da década de 1980, Agnes Melo esteve em diversas assessorias de imprensa do governo federal, como os ministérios da Agricultura e do Planejamento e as secretarias de Aviação Civil e de Portos. Mas o maior tempo, ela dedicou ao Ministério da Fazenda, onde ingressou em 2002. Colegas e jornalistas que fazem a cobertura do ministério a descrevem como profissional “aguerrida e alegre”, “gentil” e “solícita”, entre outras virtudes.

“Agnes era uma amiga e um norte para todos na Ascom da Fazenda. Convivi com ela nos últimos dois anos e aprendi muito", comenta Chico Prato, assessor especial de Comunicação Social do Ministério da Fazenda. “Hoje é um dia triste, difícil de acreditar”, lamenta.

Welton Máximo, presidente do comitê de imprensa do ministério — local que abriga os jornalistas que fazem a cobertura diária dos assuntos econômicos —, diz que Agnes era “uma alma generosa”, além de excelente profissional. “Não só o Ministério da Fazenda, mas toda a Esplanada se entristece pela partida da Agnes, uma assessora sempre solícita e disponível. E uma alma generosa”, comenta.

Agnes deixa o marido, Jefferson, e filhos Gustavo e Amanda.

O velório terá início às 15 horas desta segunda-feira e o sepultamento, às 17h, na Capela Especial 3 do cemitério Campo da Esperança.