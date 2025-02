Sistema de transporte passa por ajustes para atender a demanda da tarifa zero

Durante o programa CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — desta terça-feira (18/2), Zeno Andrade, secretário de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, comentou sobre a ação ilegal dos “valeiros”, que acarreta prejuízos para o sistema de transporte púbico do DF. A prática foi denunciada em reportagens do Correio Braziliense. Às jornalistas Adriana Bernardes e Mila Ferreira, o gestor também abordou o projeto de integração do transporte do Entorno com a frota da capital.

“Hoje, o sistema custa R$ 2,6 bilhões. Desse valor, R$ 900 milhões são arrecadados pelas tarifas e o valor restante, R$ 1,7 bilhão é subsidiado pelo governo para que não haja aumento da tarifa. Cerca de 42% do custo do sistema vem da política de gratuidade. Quando você tira a receita do sistema causa um desequilíbrio fazendo com que o governo aporte mais gastos para não aumentar a passagem, dinheiro que poderia ser utilizado para outras áreas da mobilidade”, afirmou.

Sobre a ação dos "valeiros", pessoas que comercializam ilegalmente passagens de ônibus, Zeno afirmou que a Semob-DF tem projetos para lidar com essa prática. “Temos todo um trabalho de inteligência com a Secretaria de Segurança Pública e temos operações, como a chamada 'Operação Cartão Vermelho'. Daqui para frente, iremos utilizar a tecnologia para combater os 'valeiros' e o uso indevido dos cartões de benefício”, explicou.

O secretário adiantou que será um sistema que irá detectar quando houver uso indevido. “Estamos aperfeiçoando nossa regulamentação, e em parceria com o Banco de Brasília (BrB), responsável pelo sistema de bilhetagem única, estamos trabalhando na implementação da biometria e leitura facial para todas as gratuidades”. disse. O sistema citado pelo secretário irá fazer uma leitura facial e comparar, por meio de inteligência artificial, com os dados cadastrais do cartão, se houver divergência em seis pontos de reconhecimento, automaticamente será encaminhado para a seleção visual da equipe, que contactará o banco e realizará o bloqueio do cartão.

Tarifa zero

A tarifa zero aos domingos e feriados, medida prevista para entrar em vigor em 1º de março, também foi abordada durante a entrevista. Segundo o secretário, o sistema de mobilidade está passando por alguns ajustes para atender a demanda. “Vamos estimar um acréscimo na demanda por conta da gratuidade e fazer um reforço operacional. Nossa equipe técnica (semob-df) junto com a operadora das cinco empresas que tocam o transporte estão promovendo esses ajustes e reforçando algumas linhas, observando o carnaval e os eventos mais significativos. O metrô também está se preparando para isso e na semana que vem, o governador deve assinar o decreto em definitivo”, destacou.

Entorno

Sobre a integração entre o transporte público do DF com o entorno, o secretário disse que os estudos estão sendo realizados. “É uma preocupação do governador (Ibaneis Rocha). Ele está demandando estudo para essa viabilização. Temos uma agenda com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), já que eles cuidam do transporte semiurbano. O que acontece é que a ANTT pediu uma resolução aumentando o valor dos custos tarifários, isso é preocupante porque gera desemprego”, enfatizou.

Quanto à possibilidade de integração, Zeno afirma que estão sendo feitas propostas com o governo do Goiás. “A alternativa em que estamos trabalhando é a que o governo já tinha buscado junto com o governador Ronaldo Caiado para discutir essa modelagem para custear o transporte. Além disso, iremos dobrar a capacidade do BRT de Santa Maria, sabemos que a população do entorno utiliza desse BRT para apenas R$ 5,50, por isso iremos aumentar a capacidade desse terminal”, finalizou.

