Rodoviária do Plano Piloto vai ser entregue à iniciativa privada nesta sexta-feira (21/2)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) assina nesta sexta-feira (21/2), a ordem de serviço que entrega a Rodoviária do Plano Piloto para a iniciativa privada. A cerimônia está marcada para as 23h30.

Cerca de 600 mil pessoas passam diariamente pelo terminal. O governador Ibaneis Rocha garantiu que, até 2026, não haverá reajuste da tarifa de ônibus.

Na tarde desta sexta-feira (21/2), a rodoviária virou um cenário de guerra. Fiscais do DF Legal fizeram uma operação de retirada dos ambulantes que trabalham na rodoviária. Foi preciso usar spray de pimenta para conter os mais exaltados.

Em entrevista ao CB Poder desta semana, parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília, o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, garantiu que os ambulantes ficam na rodoviária após a privatização. Mas de forma "organizada". "A rodoviária continua sendo do povo do Distrito Federal. É uma concessão para uma empresa privada para explorar comercialmente e realizar os investimentos (no espaço)" disse.



Perguntado qual será a prioridade de melhorias, Zeno afirmou que "a primeira coisa que deve ser realizada é a questão dos permissionários, os comerciantes e ambulantes, ou seja, organizar a Rodoviária. Além disso, garantir o efetivo cumprimento de limpeza, segurança, vigilância, funcionamento de escadas rolantes, elevadores, acessibilidade e a melhoria da operação dos ônibus".

O Consórcio Catedral, formado pela RZK Concessões e Atlântica Construções, Comércio e Serviços Ltda vai gerir o terminal pelos próximos 20 anos. Neste período, as empresas vão investir R$ 120 milhões.