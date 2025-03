Carnaval de Brasília: Bloco Patubatê leva sustentabilidade para a folia

Bloco Sustentável Patubatê leva sustentabilidade para a folia do DF - (crédito: Davi Cruz/CB/D.A Press)

Na folia do Bloco Sustentável Patubatê, sucatas são transformadas em instrumentos musicais. O coletivo, que já tem mais de 20 anos de história, levou sua mistura de percussão brasileira para o carnaval no estacionamento do Minas Brasília Tênis Clube.

O evento reuniu famílias inteiras, que aproveitaram a festa com serpentinas, confetes e espuma, criando um clima de alegria e descontração. O espaço também ofereceu diversas opções de comida e bebida, como churrasco, acarajé, pastel, chopp artesanal e drinks, garantindo um ambiente tranquilo e acolhedor para todos os foliões.

Entre os presentes, estava o influenciador e internacionalista Tiago Ávila, de 38 anos, que trouxe a família para curtir o carnaval de rua. Ele destacou a importância da festa para a cultura popular e o acesso à diversão gratuita e segura. “Estive nesse bloco há muitos anos atrás e estou feliz de estar de volta aqui. Carnaval de rua seguro para a família, gratuito, é tudo de bom. Estou super feliz de estar aqui”, declarou ao Correio.

O internacionalista ainda reforçou a importância do fortalecimento da iniciativa cultural popular. “Precisamos de mais espaços como esses gratuitos, que todo mundo possa chegar e ainda assim garantir segurança pública e o acesso à diversão para as pessoas”, ressaltou.

Ao lado da esposa Lara (40), da irmã Luana (40), do cunhado Ângelo (38) e das crianças Teresa (1), Helena (3) e Lorena (1), Tiago celebrou a oportunidade de compartilhar momentos especiais com seus entes queridos. “Feliz demais! Carnaval com a família, partilhando amor e bons convívios, é a melhor coisa que tem”, enfatizou.