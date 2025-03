PMDF revista foliões na rodoviária e apreende facas, tesouras e entorpecentes

PM faz revista na Rodoviária do Plano Piloto, onde apreendeu três sacos com facas, aerossois, tesouras e entorpecentes - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

As equipes da PMDF, posicionadas na saída do Metrô da Rodoviária do Plano Piloto desde o meio-dia deste sábado (1/3), já apreenderam mais de três sacos grandes de facas, tesouras, porções de maconha e produtos em aerosol.

"A medida tem como objetivo diminuir a violência nos bloquinhos de carnaval, principalmente levando em consideração o grande número de pessoas esfaqueadas no ano passado", explicou a sargento Denize.

Faca apreendida pela PM durante revista na Rodoviária do Plano Piloto (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

As barreiras e revistas vão continuar por todo o feriado de carnaval. Quando a festa terminar, a corporação vai fazer um balanço das apreensões realizadas.

E para se precaver, fique atento ao que está levando. Tesouras pequenas, canivetes e outros objetos cortantes que às vezes levamos no dia a dia podem ser apreendidos.

No caso de trabalhadores com materiais que podem ser considerados perigosos, os militares pegam os dados do cidadão, conferem as informações e, se for o caso, permitem que ele siga sem maiores problemas.