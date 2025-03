Brasilienses recorrem ao Eixão do Lazer para fugir do carnaval

Em Brasília, o carnaval é marcado pelos bloquinhos e muito calor humano. Entretanto, para algumas pessoas, a festa segue um rumo um pouco diferente. O Correio foi ao Eixão do Lazer para falar com pessoas que trocaram a tradicional folia por um dia mais sossegado.

A professora Carla Lopes, 52 anos, contou que teve uma programação mais “light” nesta segunda-feira (3/3). “Dormi cedo e aproveitei que o Eixão estava aberto para dar uma caminhada nesse dia bonito”, disse. “Em vez de ir para bloquinhos, fui para um almoço no Sudoeste. Estava tocando um sambinha e acabou bem cedo. Foi mais tranquilo”, completou.

Mãe e filha, Isabel Cristina, 56, e Elza, 19, moram no Recanto das Emas e usaram o dia livre para se exercitar. Além de estudar, Elza também é jogadora de futebol. Para ela, a manhã foi reservada para treinar ao ar livre. “Resolvemos sair de casa para movimentar um pouco o corpo e espairecer a cabeça”, afirmou.

Isabel acrescentou que elas não têm a tradição de ir a bloquinhos de rua. “Em vez dos tradicionais bloquinhos, costumávamos ir a carnavais de clube. Esse ano, não fomos a nenhum dos dois. Decidimos aproveitar a manhã fazendo uma caminhada.”

Estudar e se exercitar foi a escolha de Maressa Omena, 42. “Acredito que por estar fazendo mestrado e trabalhando, estou muito cansada. Por isso, decidi ficar só com o livro e com o exercício”. A profissional de comunicação afirma que tem a meta de pedalar 30km em todo o fim de semana. Frequentadora recorrente do Eixão, gostou muito do funcionamento do espaço nos quatro dias de carnaval. “Ontem (domingo, 2/3), eu não consegui vir. Compensei hoje e, com certeza, voltarei amanhã (terça, 4/3). Foi uma mudança muito boa”, comentou.



Nesta segunda-feira (4/3) o Eixão do Lazer estará aberto para pedestrs das 6h às 18h.

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso