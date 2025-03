Veja os horários das missas de Quarta-feira de Cinzas em Brasília

Importante data para os católicos, entre outros cristãos, a Quarta-feira de Cinzas, (5/3), será celebrada em missas na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, na Esplanada dos Ministérios, às 12h15 e às 19h, e no Santuário Santo Antônio, na 911 Sul, nos mesmos horários e , antes, às 8h.

A data marca o início da Quaresma no calendário cristão e é caracterizada por ser um dia de jejum e de abstinência de carne para os católicos. A tradição antecede a Páscoa em 40 dias a Páscoa.

O dia é chamado assim porque, durante as missas, há um momento em que o padre e seus ministros abençoam cada um dos fiéis presentes colocando um pouquinho de cinzas sobre a cabeça deles ou desenhando, com os dedos, uma cruz na testa dessas pessoas. Nesse momento, podem ser ditas duas frases: “Convertei-vos e crede no Evangelho”, como um lembrete à necessidade cristã de constante aprimoramento espiritual; ou “Das cinzas vieste, às cinzas retornarás”, que recorda a brevidade da vida.

Serviço

Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida

Horário: 12h15 e 19h

Local: Esplanada dos Ministérios

Santuário Santo Antônio

Horário: 8h, 12h15 e 19h

Local: SGAS 911 Modulo B S/N