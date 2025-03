Mostra de fotos icônicas do Correio celebram os 40 anos da redemocratização

O Correio Braziliense lança neste sábado (15/3) a exposição fotográfica A Festa da Democracia, que reúne 22 imagens emblemáticas do processo de redemocratização do Brasil. A mostra fica em cartaz até 23 de março, das 9h às 16h, no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, na Praça dos Três Poderes, com entrada gratuita.

A iniciativa faz parte da programação do evento 40 anos: conquistas, dívidas e desafios (veja quadro), organizado pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP) e pelo partido Cidadania, com apoio do Correio. O objetivo é relembrar e debater o impacto da redemocratização, iniciada em 1985 com a posse do então presidente José Sarney e consolidada com a promulgação da Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã.

Exposição fica em cartaz até 23 de março, no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A advogada Kawana Brito, de 29 anos, que passeava pela Praça dos Três Poderes, soube da exposição e destacou a relevância do evento para ampliar o conhecimento sobre a redemocratização. "É importante expor para que as pessoas tenham acesso, aprendam e entendam o que aconteceu."

André Amado, apresentador do evento (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O fortalecimento da participação cidadã foi salientado pelo sociólogo Cleiton Costa, 38, que também passava pelo local. "Não podemos ser um país desenvolvido se não houver justiça e participação, que são garantidas pela Constituição e pelo regime democrático", afirmou.

Homenagem

A abertura do evento será marcada por um tributo ao ex-presidente José Sarney, peça fundamental no processo de transição democrática. Em 15 de março, dia que marca os 40 anos de sua posse, Sarney participará da primeira mesa de debates, intitulada Conquistas Democráticas, na qual será o personagem central.

A programação terá ainda discussões sobre os desafios da democracia brasileira e seu futuro, com a presença de representantes de movimentos femininos, comunidades negra e indígena, entre outros. Além disso, será exibido o documentário Os 40 anos da redemocratização brasileira pelas lentes do mestre Orlando Brito, que resgata momentos históricos capturados pelo renomado fotojornalista.

Programação

9h – Abertura

Boas-vindas do diretor-geral da Fundação Astrojildo Pereira, Marcelo Aguiar; do presidente nacional do Cidadania, Comte Bittencourt; da deputada federal Anny Ortiz (Cidadania-RS); e do presidente do Correio Braziliense , Guilherme Machado.

, Guilherme Machado. Exibição do filme Os 40 anos da redemocratização brasileira pelas lentes do mestre Orlando Brito.

Homenagem ao presidente José Sarney, sob cuja orientação o país encerrou o regime autoritário e abraçou a democracia, e a constituintes que ajudaram a escrever essa página da história: Aécio Neves, Augusto Carvalho, Heráclito Fortes, Maria de Lourdes Abadia, MiroTeixeira, Moema Santiago, Nelson Jobim, Roberto Freire e Valmir Campelo.

9h30 — Mesa 1: Democracia 40 anos — As conquistas consolidadas. Presenças de José Sarney; Julio María Sanguinetti (ex-presidente do Uruguai); Cármen Lúcia (ministra do Supremo Tribunal Federal); Nelson Jobim (ministro aposentado do STF); Rubens Ricúpero (ex-ministro da Fazenda); Júlio César Gomes dos Santos e Michelle Bachelet (ex-presidente do Chile). Mediação de Milton Seligman.

14h — Mesa 2: Democracia 40 anos — Dúvidas e dívidas do presente. Presenças de Cristovam Buarque (ex-ministro da Educação); Vera Lúcia Santana (ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral); Marco Marrafon, Mark Villa e Elza Correia. Mediação de Denise Rothenburg.

15h30 — Mesa 3: Democracia 40anos — Os desafios do futuro. Presença de Raul Jungmann (ex-ministro da Defesa); Joênia Wapichana (presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas-Funai) e Alberto Aggio (professor universitário e escritor). Mediação de Basília Rodrigues.

17h — Encerramento.

Colaborou Vitória Torres