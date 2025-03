Debate sobre construção de usina termelétrica em Brasília mobiliza parlamentares

A possível construção da Usina Termelétrica Brasília (UTE) continua gerando debate e preocupação entre moradores e especialistas. A audiência oficial, que estava marcada para o dia 12 de março, foi adiada por determinação da 9ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, que apontou erro na divulgação da data do evento. O juiz entendeu que a falha de comunicação comprometia a participação popular, tornando necessário um novo agendamento.

Diante da situação, entidades ambientais, deputados distritais e federais organizaram uma audiência pública alternativa, que ocorrerá no dia 21 de março, às 19h, no auditório do Instituto Federal de Brasília (IFB), em Ceilândia. O encontro tem o objetivo de discutir com a população os riscos e impactos que a usina pode trazer para a região.

Segundo o Instituto Internacional Arayara, organização especializada em transição energética e adaptação climática, as principais preocupações envolvem a poluição atmosférica, a emissão de gases de efeito estufa, os impactos nos corpos hídricos e até a possível remoção de uma escola rural que atende centenas de crianças.

O evento contará com a participação dos deputados distritais Gabriel Magno (PT-DF), Max Maciel (PSOL-DF) e Ricardo Vale (PT-DF), além da deputada federal Erika Kokay (PT-DF).

