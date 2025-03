Prourb promove audiência pública sobre segurança e mobilidade no Eixão

30/10/2024 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Redução do limite de velocidade no eixão - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Nesta quinta-feira (20/3) será realizada uma audiência pública para discutir mobilidade e segurança no Eixão. Promovida pela Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística (Prourb), o evento busca garantir a segurança na travessia do Eixão e dos Eixinhos. A realização do ato foi determinada pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário e irá ocorrer a partir das 14h15. As discussões poderão ser acompanhadas pelo canal do TJDFT no YouTube.

O processo, iniciado no início em março de 2024, tem como objetivo a implantação de projetos que garantam a mobilidade e acessibilidade de pedestres, ciclistas e pessoas com deficiência que transitam pelo local. Também foi solicitada a criação de um grupo de trabalho com os órgãos envolvidos, abrangendo mecanismos de participação social em todas as fases dos projetos.

A Prourb solicitou que fossem determinadas medidas de reforço da segurança nas passagens subterrâneas e o estabelecimento de rotinas de limpeza e manutenção da infraestrutura. A promotoria também quer que o limite de velocidade do Eixão seja readequado de 80 km/h para 60 km/h em até 60 dias, reforçando também a fiscalização de velocidade.

Além do Distrito Federal, são réus na ação a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), o Departamento de Trânsito (Detran-DF), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), a CEB Iluminação Pública e Serviços e o Serviço de Limpeza Urbana (SLU).

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado