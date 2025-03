Mulher morde PM durante atendimento de ocorrência de violência doméstica

De acordo com a PMDF, o policial recebeu atendimento médico e passa bem - (crédito: Arquivo)

Durante o atendimento a uma denúncia de violência doméstica em Samambaia na madrugada desta quinta-feira (20/3), uma mulher mordeu o braço de um policial militar e o arranhou no rosto.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) contou que foi acionada por volta das 4h para averiguar um chamado Maria da Penha e, no momento da condução do agressor à delegacia, a vítima acabou agredindo o militar.

Além disso, na residência do casal, a equipe identificou que um dos celulares pertencentes aos envolvidos apresentava restrição por roubo e furto. Ambos foram encaminhados a 26ª Delegacia de Polícia, onde a mulher foi autuada por lesão corporal e resistência.

De acordo com a PMDF, o policial recebeu atendimento médico e passa bem.