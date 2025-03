Menino de 10 anos morre após fio de energia cair por cima de carro no DF

Uma criança de 10 anos morreu depois de sofrer uma descarga elétrica e ter uma parada cardiorrespiratória, na tarde desta quinta-feira (20/3) em Planaltina.

O Correio apurou que a criança estava em um carro junto à família, quando o acidente ocorreu. De acordo com a Polícia Civil, um cabo de energia do poste caiu por cima desse e de outro veículo.

O veículo onde o menino estava teria começado a derreter, momento em que a criança se assustou, saiu do carro às pressas e foi atingida pela descarga.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou a vítima no chão e, após 20 minutos de tentativas de reanimação, conseguiram restaurar os sinais vitais da criança e a transportá-la ao Hospital Regional de Planaltina (HRLP). Porém, a criança não resistiu.

O caso ocorreu na Estância 04, Módulo 06. A criança foi levada ao centro médico ainda em massagem cardíaca. Segundo o CBMDF, a Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pelo local.

A Neoenergia se manifestou, em nota. "A Neoenergia Brasília lamenta profundamente o ocorrido e informa que, neste momento, a prioridade da empresa é prestar todo o apoio necessário aos familiares da vítima. As causas do acidente estão sendo apuradas, e a distribuidora irá colaborar com as autoridades nas investigações com tudo o que for necessário", escreveu.