Imposto de Renda: Saiba como declarar e tire suas dúvidas com a Capital S/A

Vai declarar no Imposto de Renda? Fique atento às mudanças

Este ano, a Receita Federal trouxe novidades para quem vai declarar o Imposto de Renda Pessoa Física 2025. Entre as alterações estão a forma de declarar investimentos e bens no exterior e as mudança nas normas de informes para aqueles que operam na Bolsa de Valores. Com a modificação da tabela progressiva mensal, quem recebeu até dois salários mínimos no ano passado não precisa declarar. Ficam obrigados a prestar contas ao Leão, as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888,00 (ante R$ 30.639,90, nas regras do ano passado); assim como para quem obteve receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440 (antes, R$ 153.199,50).

Quer receber a restituição nos primeiros lotes? Veja as prioridades

Houve mudanças na ordem de prioridade para o recebimento da restituição. Os primeiros a receber, continuam sendo os idosos, pessoas com deficiência, doença grave, e professores. O próximo grupo será quem optar pela declaração pré-preenchida, e informar uma chave Pix para receber a restituição. Em seguida, os demais contribuintes. Ainda tem dúvidas? A Capital S/A entrevistou Adriano Marrocos, coordenador da Comissão Nacional do Imposto de Renda do Conselho Federal de Contabilidade. É só apontar a câmera do celular para o QR Code e ficar por dentro das novidades e obrigações na hora de prestar contas ao Leão.

Entrevista Adriana (foto: QR Code)

Consumidor substitui ovos de Páscoa por barras de chocolate



A venda de ovos de Páscoa e de chocolates, em geral, vai crescer apenas 2,3% no Distrito Federal, em relação a 2024. A expectativa é menor do que a do ano passado, em relação a 2023, quando a expansão foi de 4,5% nas vendas. O levantamento do Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista) aponta entre os motivos da redução do consumo, o juro alto e o aumento dos preços. Neste cenário, o consumidor está cauteloso, substituindo o tradicional ovo por barras de chocolate. “O poder aquisitivo está estagnado e, até caindo um pouco. Com a Selic alta, o custo do dinheiro fica mais alto. A mercadoria está mais cara e não é só o produto, envolve o transporte, a embalagem”, explica Sebastião Abritta, presidente do Sindivarejista.

Lojistas vão parcelar a venda de ovos de Páscoa para atrair consumidor assustado com a alta dos preços (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Lojistas vão parcelar vendas para atrair os consumidores

Na sondagem feita pelo Sindivarejista, lojistas responderam que vão parcelar o valor para estimular as compras. Os preços dos ovos variam de R$ 25 a R$ 430, segundo a sondagem do sindicato. Os cartões de crédito e de débito responderão por 69% das aquisições, contra 66% na mesma data em 2024. O Pix deve responder por 18% dos pagamentos.

Grupo Mulheres do Brasil e EPD promovem capacitação

Diante do crescimento da violência de gênero no Brasil e no mundo, o Grupo Mulheres do Brasil, liderado por Luiza Trajano, e a Escola Paulista de Direito (EPD), do Grupo SEB, criaram o curso de direito das mulheres. A meta é capacitar profissionais do direito, assistentes sociais, psicólogos, ativistas e demais especialistas a atuarem com acolhimento humanizado, com conhecimento técnico e estratégias eficazes para garantir a proteção das mulheres. "O conhecimento é uma ferramenta essencial para a mudança. Queremos capacitar pessoas para que possam atuar na defesa dos direitos das mulheres de forma embasada e eficaz”, afirma Luiza Trajano. O curso é gratuito e tem 300 vagas. As inscrições vão até 13 de abril neste link.

Luiza Trajano: "O conhecimento é uma ferramenta essencial para a mudança" (foto: Divulgação)

Senac inaugura maior Centro de Educação Profissional

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF) inaugura, hoje, o maior Centro de Educação Profissional, a unidade Miguel Setembrino. A unidade fica no Setor Comercial Sul (SCS), a nova unidade tem infraestrutura moderna e laboratórios equipados com tecnologia de ponta. O centro oferecerá cursos em diversas áreas, incluindo gastronomia e saúde.